சென்னை புறநகரில் போலீசார் அதிரடி சோதனை - 70 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்...
கடந்த திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள் மிகவும் அதிக அளவில் புலங்க தொடங்கியது. வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பலரும் போதைப் பொருட்களை தமிழகத்தில் இறக்குமதி செய்து இங்கு விற்பனை செய்து வந்தனர். அதை கட்டுப்படுத்த திமுக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதன் காரணமாக சென்னையில் புறநகர் பகுதியில் வாழும் பல இளைஞர்கள் கஞ்சா பழக்கத்திற்கு ஆளானார்கள். பள்ளி மாணவர்கள் கூட போதை ஊசிகளையும், மாத்திரைகளையும் பயன்படுத்த தொடங்கினர். அதனால் பல குற்றங்களும் நடந்தது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக பொறுப்புக்கு வந்த பின்னர் போதைப் பொருள்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஒரு தனி போலீஸ் பிரிவை உருவாக்கினார்.. ஆனால், இந்த பிரிவு சரியாக செயல்படவில்லை என திமுக குற்றம்சாட்டி வந்தது.
இந்நிலையில் ஆவடி மற்றும் செங்குன்றம் காவல் மாவட்டங்களில் உள்ள 30 காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான சிறப்பு சோதனை நேற்று நடத்தப்பட்டது. அப்போது கஞ்சா விற்பனை தொடர்பாக பதியப்பட்ட 18 வழக்குகளில் 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடமிருந்து 70.39 கிலோ கஞ்சா மட்டும் 260 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் குட்கா விற்பனை தொடர்பாக பதியப்பட்ட 25 வழக்குகளில் 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கள்ளத்தனமாக மது விற்ற வழக்கில் மதுவிலக்கு போலீசாரால் 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து 22.32 லிட்டர் மதுபானம் பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக பொறுப்புக்கு வந்த பின்னர் போதைப் பொருள்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஒரு தனி போலீஸ் பிரிவை உருவாக்கினார்.. ஆனால், இந்த பிரிவு சரியாக செயல்படவில்லை என திமுக குற்றம்சாட்டி வந்தது.
இந்நிலையில் ஆவடி மற்றும் செங்குன்றம் காவல் மாவட்டங்களில் உள்ள 30 காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான சிறப்பு சோதனை நேற்று நடத்தப்பட்டது. அப்போது கஞ்சா விற்பனை தொடர்பாக பதியப்பட்ட 18 வழக்குகளில் 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடமிருந்து 70.39 கிலோ கஞ்சா மட்டும் 260 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் குட்கா விற்பனை தொடர்பாக பதியப்பட்ட 25 வழக்குகளில் 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கள்ளத்தனமாக மது விற்ற வழக்கில் மதுவிலக்கு போலீசாரால் 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து 22.32 லிட்டர் மதுபானம் பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.