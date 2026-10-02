சிக்மா விமர்சனம்.. முதல் பாதி வேகம் இரண்டாம் பாதியில் இல்லை.. இருந்தாலும் ஒரு இயக்குனராக ஜெயித்துவிட்டார் சஞ்சய்...
அறிமுக இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில், சந்தீப் கிஷன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'சிக்மா' திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. லைகா நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு தமன் இசையமைத்துள்ளார்.
தாயின் நினைவாக நூலகம் நடத்தி வரும் சந்தீப் கிஷன், தந்தையின் கடனை அடைக்க சூதாட செல்லும்போது சிவ் பண்டிட்டிடம் ஏமாற்றப்படுகிறார். அப்போது தற்செயலாக, போதைப்பொருள் புழக்கம் தொடர்பான பென்டிரைவ் சந்தீப்பிடம் கிடைக்கிறது. அதில் வில்லன் சம்பத்தின் 1000 கோடி ரூபாய் லாக்கர் சாவியும் மாட்டிக்கொள்ள, அதை வைத்து பணம் பறிக்க முயலும் சந்தீப்பை வில்லன் கும்பல் துரத்துகிறது. இந்த மோதலில் சந்தீப் தனது கடனை அடைத்தாரா என்பதே கதை.
நாயகன் சந்தீப் கிஷன் கடனை அடைக்க போராடும் காட்சிகளில் சிறப்பாக நடித்துள்ளார். நாயகி பரீனா அப்துல்லா, அன்புதாசன், மகாலட்சுமி ஆகியோர் தங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்களில் கவனிக்கும்படி நடித்துள்ளனர். வில்லன் கதாபாத்திரங்கள் இன்னும் மிரட்டலாக அமைக்கப்பட்டிருக்கலாம்.
முதல் பாதியை விறுவிறுப்பாக நகர்த்தி சென்ற இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய், இரண்டாம் பாதியில் எழும் கேள்விகளுக்கு முதல் பாதியிலேயே பதில்களை அமைத்தது சாமர்த்தியம். இரண்டாம் பாதி சற்று நீளமாகவும், சில லாஜிக் மீறல்கள் இருந்தாலும், ஒளிப்பதிவு மற்றும் இசை தொழில்நுட்ப ரீதியாகப் பலம் சேர்க்கின்றன. சிறிய குறைபாடுகளைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால், ஜேசன் சஞ்சய்க்கு இது ஒரு நல்ல தொடக்கமே!