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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 2 October 2026 (15:14 IST)

சிக்மா படம் எப்படி இருக்கு?.. இயக்குனராக ஜேசன் ஜெயித்தாரா?.. ரசிகர்கள் சொல்வது என்ன?..

sigma
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (15:16 IST)
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முன்னாள் நடிகர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குனராக அறிமுகமாகியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் இன்று காலை உலகமெங்கும் வெளியானது. விஜயின் மகன் படத்தை இயக்கியிருப்பதால் இந்த படத்தின் மீது ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. சென்னை உள்ளிட்ட பல ஊர்களிலும் முதல் கட்சியை பார்த்த ரசிகர்கள் படம் எப்படி இருக்கிறது என சமூகவலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

ஜேசனின் முதல் படம் என்பதால் அவரை பாராட்டலாம்.. முடிந்தவரை சிறப்பாக இயக்கியிருக்கிறார். தொழில்நுட்ப ரீதியாக படம் நன்றாக இருக்கிறது. Money Heist thiriller வகையில் படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் படத்தில் நிறைய பலவீனங்கள் இருக்கிறது. கதையும், திரைக்கதையும் சுலபமாக கணிக்க முடிகிறது.. சந்திப் கிசனைத் தவிர வேறு எந்த கதாபாத்திரமும் மனதில் ஒட்டவில்லை.

தமனின் இசையும் சுமார்தான். காமெடியும் வொர்கவுட் ஆகவில்லை. டெக்னிக்கலாக படம் நன்றாக எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கதை திரைக்கதையில் ஜேசன் சஞ்சய் கோட்டை விட்டிருக்கிறார்.. சரியாக எழுதவில்லை. மேக்கிங் நன்றாக இருக்கிறது.. ஆனால் ஒரு படத்திற்கு சிறந்த கதை, திரைக்கதை எழுத ஜேசன் சஞ்சய் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்’ என பலரும் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

மேலும், படம் சுமார்தான்.. Below Average.. Okay.. ஒருமுறை பார்க்கலாம் என்றெல்லாம் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.. ரசிகர்களின் விமர்சனங்களை பார்க்கும்போது சிக்மா திரைப்படம் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமையாது என்றே கணிக்கப்படுகிறது. எனவே விரைவில் ஜேசன் சஞ்சய் திரையுலகில் நடிகராக களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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