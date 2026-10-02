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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 2 October 2026 (18:38 IST)

தாத்தா படம் பார்க்கல!.. போதைப்பொருள் புரமோட் செய்யவில்லை!.. ஜேசன் விளக்கம்!...

jason sanjay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (18:41 IST)
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முன்னாள் நடிகர் மற்றும் இந்நாள் தமிழக முதல்வர் விஜயின் மகன் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கியுள்ள சிக்மா திரைப்படம் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. கதை, திரைக்கதையில் ஜேசன் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தியிருக்கலாம் என பலரும் சொல்கிறார்கள்.

இந்நிலையில், இன்று சிக்மா ரிலீஸுக்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜேசன் ‘நடிப்பில் ஆர்வம் இல்லை என்று நான் சொல்ல முடியாது.. இயக்குனராக கற்றுக் கொள்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது.. பல போராட்டங்கள் இருந்தாலும் படம் நல்லபடியாக ரிலீஸாகியிருக்கு.. தாத்தா இன்னும் படம் பாக்கல.. பாத்துட்டு பாராட்டுவாங்க. அம்மா, தங்கச்சி எல்லாரும் பார்த்தாங்க.. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க.. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி.. உங்களுடைய ஆதரவுக்கும் நன்றி..

சிக்மா படத்தில் போதை பொருட்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் பற்றித்தான் பேசியிருக்கிறோம்.. போதைப்பொருளை புரமோஷன் செய்யும் நோக்கம் இல்லை.. கஞ்சா செடி வளர்ப்பது போன்ற காட்சிகளும் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதற்காகவே வைத்திருக்கிறேன். டாலர் பணம் தொடர்பான காட்சிகளும், சூதாட்ட கிளப் தொடர்பான கதையும் முழுக்க கற்பனையானது.. தமிழகத்தில் சூதாட்டக் கிளப் இருப்பதால் எனக்கு தெரியவில்லை’ என்று கூறியிருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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