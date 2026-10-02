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  4. TN HRCE Temple Female Employees to Get 12 Months Maternity Leave Equal to Govt Staff
Written By SIVA SIVA

இந்து சமய அறநிலையத்துறை பெண் ஊழியர்களுக்கு 1 வருடம் மகப்பேறு விடுப்பு.. அதிரடி உத்தரவு...

இந்து சமய அறநிலையத்துறை
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (12:47 IST)
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தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. சி. ஜோசப் விஜய் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திருக்கோயில்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
 
இதன்படி, திருக்கோயில் பெண் பணியாளர்களுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் 9 மாத மகப்பேறு விடுப்பு, அரசு பெண் ஊழியர்களுக்கு இணையான 12 மாதங்களாக உயர்த்தி வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், திருக்கோயில் பணியாளர்கள் பணி ஓய்வு பெறும்போது தங்களது ஈட்டிய விடுப்பை ஒப்படைத்து பணப்பலன் பெறுவதற்கான உச்சவரம்பு 210 நாட்களில் இருந்து 240 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த அறிவிப்புகளைச் செயல்படுத்தும் வகையில் 'இந்து சமய நிறுவனங்களின் பணியாளர் (பணி நிபந்தனைகள்) விதிகள் 2020'-ல் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் திருக்கோயில் பணியாளர்களின் குடும்ப நலன் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு மேம்படுவதோடு, ஆயிரக்கணக்கான பெண் பணியாளர்களும் ஊழியர்களும் பெரும் பயனடைவார்கள்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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