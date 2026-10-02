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  4. Byelection Strategy: Why CM Vijay is Pushing for 5 Pending Assembly Seats Before November 13
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 2 October 2026 (12:39 IST)

நவம்பர் 13க்கு அப்புறம் எப்ப வேணும்னாலும் மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க வேண்டி வரும்.. விஜய்யின் திட்டம் என்ன?

joseph vijay
Written By: SIVA
Updated: Fri, 2 Oct 2026 (12:39 IST)
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தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள ஏழு தொகுதிகளில் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெறுகிறது. ஆனால், திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம் ஆகிய ஐந்து தொகுதிகளில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் தேர்தல் தாமதமாகிறது. 
 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாமல் தொகுதிகளை காலியாக வைக்கக் கூடாது என்றும், உடனடியாக இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பு உயர்நீதிமன்றத்தில் சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வலியுறுத்தி வருகிறது.
 
இதற்குப் பின்னால் ஒரு முக்கியமான அரசியல் கணக்கு இருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. கடந்த மே 13 அன்று சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்த விஜய் அரசுக்கு, ஆறு மாத காலம் முடியும் நவம்பர் 13 ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 
 
தவெக எம்.எல்.ஏ.க்கள் சிலர் எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர்பில் இருப்பதாக உளவுத்துறை தகவல் கொடுத்ததைத் தொடர்ந்து, நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்தால் அதைச் சமாளிக்க விஜய் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 
இந்த ஐந்து தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று தனது பலத்தை மேலும் வலுப்படுத்திக் கொண்டால், எதிர்க்கட்சிகளின் சதியை முறியடிக்க முடியும் என்பதால் தான் நவம்பர் 13-க்கு முன்பே தேர்தலை நடத்த விஜய் தரப்பு தீவிரமாகப் போராடி வருகிறது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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