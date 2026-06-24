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இலவச பள்ளிக்கு அனுமதி!.. விஜயை பாராட்டிய Zoho நிறுவன தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு!...
தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு துறைகளிலும் லஞ்சம், ஊழல் ஆகிவற்றை தடுக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார். அரசு தொடர்பான ஒப்பந்தங்களுக்கு கமிஷன் என்ற அடிப்படையில் முன்பெல்லாம் பணம் வாங்கி வந்தார்கள். அது தடுக்கப்பட்டது.
அதேபோல் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வாங்கும் போதும், வருடத்திற்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கும் போதும் பல லட்சங்களை வாங்கினார்கள். அதுவும் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை தனியார் பள்ளி தலைவர் சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்காமல் ஆயிரம் தனியார் பள்ளிகளுக்கு சமீபத்தில் தமிழக அரசு அனுமதியும் கொடுத்தது.
இந்நிலையில்தான், Zoho நிறுவனத்தின் தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு தமிழக அரசையும், முதல்வர் விஜயையும் பாராட்டியிருக்கிறார்.
கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக கல்வி வழங்கி வரும் எங்களின் கலைவாணி கல்வி மையம் பள்ளிக்கு கடந்த ஆட்சியில் அனுமதி கிடைப்பது நிறைய தாமதங்கள் ஏற்பட்டன. மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி வழங்கி வந்த போதிலும் அனுமதி பெற பணம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
ஆனால் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்த பிறகு அனுமதிகள் விரைவாகவும் எந்த தடையும் இன்றி கிடைத்திருக்கிறது. நமது மாநிலத்தில் நடந்துள்ள இந்த நேர்மையான மாற்றத்தை பாராட்டுகிறேன். இந்த புத்துணர்ச்சியான மாற்றத்தை கொடுத்த முதல்வர் விஜய்க்கு நன்றி’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
அதேபோல் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வாங்கும் போதும், வருடத்திற்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்கும் போதும் பல லட்சங்களை வாங்கினார்கள். அதுவும் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை தனியார் பள்ளி தலைவர் சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்காமல் ஆயிரம் தனியார் பள்ளிகளுக்கு சமீபத்தில் தமிழக அரசு அனுமதியும் கொடுத்தது.
இந்நிலையில்தான், Zoho நிறுவனத்தின் தலைவர் ஸ்ரீதர் வேம்பு தமிழக அரசையும், முதல்வர் விஜயையும் பாராட்டியிருக்கிறார்.
கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக கல்வி வழங்கி வரும் எங்களின் கலைவாணி கல்வி மையம் பள்ளிக்கு கடந்த ஆட்சியில் அனுமதி கிடைப்பது நிறைய தாமதங்கள் ஏற்பட்டன. மாணவர்களுக்கு இலவச கல்வி வழங்கி வந்த போதிலும் அனுமதி பெற பணம் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
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தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
தமிழக அரசு புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்காக பாராட்டும் வகையில் "தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்" என்ற புதிய வரலாற்று சிறப்புமிக்க மக்கள் நலத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் எவ்வித பாலின பாகுபாடும் இன்றி இலவசமாக தங்க மோதிரம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக அரசு ரூ.753 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதுடன், ஆண்டுக்கு 450 கிலோ தங்கம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.