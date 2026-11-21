நிறைய கடன் இருக்கு!.. அவமானம்.. அதான் கொள்ளையடிச்சேன்.. நிஷாந்த் வாக்குமூலம்...
சில நாட்களுக்கு முன்பு மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள தனிஷ்க் நகைக்கடையில் நிஷாந்த் என்கிற வாலிபர் 11.3 கிலோ நகையை தனியாக சென்று கொள்ளையடித்து சென்றார். போலீசாரின் விசாரணையில் நிஷாந்துக்கு அவரின் தந்தையும், மதுரையை சேர்ந்த யுடியூபர் மற்றும் இன்ஃப்ளூயன்சர் மீனாட்சியும் உதவியதை போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.
இதையடுத்து மதுரை மீனாட்சி மற்றும் நிசாந்தின் தந்தை இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களிடமிருந்து 5 கிலோ நகைகள் மீட்கப்பட்டது. போலீசாரிடமிருந்து தப்பிக்க நினைத்த நிசாந்த பல ஊர்களுக்கும் சென்று தலைமுறைவானதால் அவரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. ஒருவழியாக பெங்களூரிலிருந்து சேலத்திற்கு ஆம்னி பேருந்தில் வந்த போது தர்மபுரியில் வைத்து போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், போலீசாரிடம் நிஷாந்த் அளித்த வாக்குமூலத்தில் ‘கடன் தொல்லையால் பல இடங்களில் அவமானப்பட்டேன். என்னால் என் தந்தைக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் கடன்.. அதை அடைக்க எனது வருமானம் பத்தவில்லை.. தந்தையின் ஆட்டோ வருமானமும் போதவில்லை.. அதேபோல், தோழி மீனாட்சிக்கும் வீடு கட்டுவதில் பணத்தேவை இருந்தது.. அதனால்தான் கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டேன்’ என வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்..
இந்நிலையில், போலீசாரிடம் நிஷாந்த் அளித்த வாக்குமூலத்தில் ‘கடன் தொல்லையால் பல இடங்களில் அவமானப்பட்டேன். என்னால் என் தந்தைக்கு 30 லட்சம் ரூபாய் கடன்.. அதை அடைக்க எனது வருமானம் பத்தவில்லை.. தந்தையின் ஆட்டோ வருமானமும் போதவில்லை.. அதேபோல், தோழி மீனாட்சிக்கும் வீடு கட்டுவதில் பணத்தேவை இருந்தது.. அதனால்தான் கொள்ளையடிக்க திட்டமிட்டேன்’ என வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்..