மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
தேர்தலுக்கு முன் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய தவெக தலைவர் விஜய் திமுகவினர் தொடர்ந்து ஊழல் செய்து வருகிறார்கள். எல்லா துறைகளிலும் திமுக அமைச்சர்கள் ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள்.. அவர்கள் எல்லோரும் சிறைக்கு போவார்கள்.. மக்கள் திமுகவை தோற்கடிப்பார்கள் என தொடர்ந்து சொல்லி வந்தார்.
தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயின் தமிழக முதலமைச்சராக மாறிவிட்டார். நேற்று சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியின் புகார்களுக்கு பதில் சொன்ன முதல்வர் விஜய் ‘டாஸ்மார்க் உட்பட பல துறைகளிலும் கடந்த அரசு ஊழல் செய்திருக்கிறது’ என்று கூறினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சட்டசபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்..
இந்நிலையில்தான், திமுக அமைச்சர்கள் செய்த ஊழலை கையிலெடுத்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் முயற்சியில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் விஜய் இறங்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது விசாரணை நடத்த ஆளுநரின் அனுமதி தேவை எனவே திமுக ஆட்சியில் நடந்த முறைகேடுகள் தொடர்பான விசாரணைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
வலுவான ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்ட பின் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய ஆளுநரிடம் தவெக அரசு அனுமதி கோரும் என தெரிகிறது. எனவே,டாஸ்மாக் துவங்கி எந்தெந்த துறைகளில் என்னென்ன முறைகள் நடைபெற்றது என்பதை தலைமைச் செயலக அதிகாரிகளிடம் விஜய் கேட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. அநேகமாக விரைவிலேயே மாஸ்டர் பட பாணீய்ல் முதல்வர் விஜய் ரெய்டு நடத்துவார் என தெரிகிறது.
தற்போது தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைந்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜயின் தமிழக முதலமைச்சராக மாறிவிட்டார். நேற்று சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதியின் புகார்களுக்கு பதில் சொன்ன முதல்வர் விஜய் ‘டாஸ்மார்க் உட்பட பல துறைகளிலும் கடந்த அரசு ஊழல் செய்திருக்கிறது’ என்று கூறினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் சட்டசபையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்..
இந்நிலையில்தான், திமுக அமைச்சர்கள் செய்த ஊழலை கையிலெடுத்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் முயற்சியில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் விஜய் இறங்கியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது விசாரணை நடத்த ஆளுநரின் அனுமதி தேவை எனவே திமுக ஆட்சியில் நடந்த முறைகேடுகள் தொடர்பான விசாரணைகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.