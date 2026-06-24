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சினிமா ஸ்டைல்' சட்டமன்றம்: இதை ஏற்று கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்: காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து!
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் பாரம்பரியமான பாணி இப்போது முற்றிலும் மாறிவிட்டதாக காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் அண்மையில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார். முன்பெல்லாம் சட்டசபையில் அடுக்குமொழி சொற்களுடனும், தூய தமிழிலும் தலைவர்கள் விவாதிப்பதே வழக்கமாக இருந்தது. ஆனால், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய இருவருமே சாதாரண மக்கள் பேசும் எளிய தமிழ் மொழியில்தான் தங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களாக உதயநிதி பேசிய விதம் ஒரு சினிமா மாடல் போலவும், முதலமைச்சர் விஜய் அதற்கு பதிலளித்துப் பேசியது ஒரு அசல் சினிமா வசனம் போலவும் இருந்ததாக மாணிக்கம் தாகூர் விவரித்துள்ளார். காலத்திற்கு ஏற்ப இந்த மாற்றத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்றும், பழைய பாணியிலேயே விவாதங்கள் தொடர்ந்தால் இன்றைய இளைய தலைமுறையினர் அதை ரசிக்க மாட்டார்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
இன்றைய சட்டமன்றம் இளைஞர்கள் விரும்பிப் பார்க்கும் வகையில் சுவாரசியமாக மாறியுள்ளது. எனவே, இந்த புதிய மாடல் சட்டமன்றத்தை முன்பை விட அதிகளவிலான பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் நேரலையில் பார்ப்பார்கள் என்று தான் நம்புவதாகவும் அவர் அந்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.