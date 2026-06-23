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Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (22:02 IST)

பாட்டிலுக்கு 10 ரூபா வாங்க மாட்டோம்!.. ஆனா அரசு இதை செய்யுமா?!.. டாஸ்மாக் தலைவர் கேள்வி!..

tasmac
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (22:02 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (22:04 IST)
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மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழகத்தில் கொண்டுவரப்பட்டதுதான் டாஸ்மாக். தனியார் வசமிருந்த மதுபான கடைகளை அரசே எடுத்து நடத்த தொடங்கியது. அதற்காக டாஸ்மார்க் என்கிற நிறுவனமும் உருவாக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மதுபான கடைகளிலும் டாஸ்மார்க் நிறுவனத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது.

ஒரு பக்கம் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும் என தொடர்ந்து சமூக ஆர்வலர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் தமிழக முதல்வர் விஜய் முதல்வராக பொதுப்பேற்றவுடன் 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூடினார். ஒருபக்கம் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் சேர்த்து வாங்குவது டாஸ்மாக்கில் பெரும் பிரச்சனையாக தமிழகத்தில் உருவெடுத்துள்ளது. இதனால் மதுபான பிரியர்களுக்கும் டாஸ்மா ஊழியர்களுக்கும் தொடர்ந்து வாக்குவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இது தொடர்பான வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது..

ஆனால் பல்வேறு காரணங்களுக்காகவே டாஸ்மாக் ஊழியர்கள்  பாட்டிலுக்கு ரூ. 10 கூடுதலாக வாங்குவதாக சொல்லப்படுகிறது. குறிப்பாக கடையின் அதிக வாடகை, பாட்டில்களை பராமரிக்கும் குடோன், மதுபான பாட்டில்களை இறக்கும் ஊழியர்களுக்கு கூலி உள்ளிட்ட பல செலவுகளுக்கு பணம் தேவைப்படுவதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள். மேலும், அரசு கொடுக்கும் சம்பளம் தங்களுக்கு போதவில்லை எனவும் சொல்கிறார்கல்.

ஆனால், பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடதலாக வாங்க கூடாது என தமிழக அரசு தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது. செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விக்னேஷ் இதே கருத்தை கூறியிருந்தார். இந்நிலையில் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த தமிழ்நாடு டாஸ்மார்க் விற்பனையாளர்கள் நல சங்க சிறப்பு தலைவர் கு.பாரதி ‘மது விற்பனையில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்காமல் இருக்க நாங்கள் தயார்.. பணி நிரந்தரம் செய்ய அரசு தயாரா? பணி நிரந்தரம் செய்யப்படும் என சொல்வதற்கு கூட அமைச்சர்கள் தயங்குகிறார்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

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