அதிக நன்கொடை கொடுத்த இந்தியர்களில் முதலிடம்!.. அதானியை தாண்டிய ஷிவ் நாடார்
தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஷிவ் நாடார் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றவர். அதன்பின் கோவை பி.எஸ்.ஜி கல்லூரியில் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்.
ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து அதன்பின் 1976ம் வருடம் HCL என்கிற நிறுவனத்தை தொடங்கினார். இப்போது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மென்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் HCL முக்கிய நிறுவனமாக மாறியிருக்கிறது. ஒருபக்கம், ஷிவ் நாடார் தொடர்ந்து நன்கொடை அளித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் அதிக நன்கொடை அளித்த செல்வந்தர்களின் பட்டியலில் ஷிவ் நாடார் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தினர் முதலிடம் பெற்றுள்ளனர். பல்வேறு சமூகப் பணிகளுக்காக ஷிவ் நாடார் ரூ.2593 கோடி வரை நன்கொடை அளித்துள்ளார். அவருக்கு பின் கௌதம் அதானி ரூ.877 கோடி நன்கொடை அளித்து 2ம் இடத்திலும், முகேஷ் அம்பானி ரூ.620 கோடி அளித்து மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் நடப்பாண்டில் அதிக நன்கொடை அளித்த செல்வந்தர்களின் பட்டியலில் ஷிவ் நாடார் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தினர் முதலிடம் பெற்றுள்ளனர். பல்வேறு சமூகப் பணிகளுக்காக ஷிவ் நாடார் ரூ.2593 கோடி வரை நன்கொடை அளித்துள்ளார். அவருக்கு பின் கௌதம் அதானி ரூ.877 கோடி நன்கொடை அளித்து 2ம் இடத்திலும், முகேஷ் அம்பானி ரூ.620 கோடி அளித்து மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர்.