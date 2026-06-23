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நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்றால் மே 10 ஆம் தேதி பதவியேற்பு விழா நடந்திருக்காது: பெ சண்முகம்
சட்டமன்றப் பேரவையில் அண்மையில் முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் ஆற்றிய உரைக்கு, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் அவர்கள் தற்போது மிகத் தெளிவானதொரு விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவை விவாதங்களின்போது ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கும் இடையே கடுமையான விவாதங்கள் நடைபெற்று வரும் சூழலில், த.வெ.க அரசுக்கு சி.பி.எம் ஆதரவு அளித்தது குறித்துப் பல்வேறு பேச்சுகள் எழுந்தன. இதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் பேசிய மாநிலச் செயலாளர், "நடந்து முடிந்த பொதுத்தேர்தலில் மக்கள் தங்களுக்குரிய தீர்ப்பை மிகத் தெளிவாக வழங்கியுள்ளனர். அந்த ஜனநாயகப்பூர்வமான மக்கள் முடிவை நாம் அனைவரும் நிபந்தனையின்றி ஏற்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டார்.
மேலும், "சட்டவிதிகளின்படி தமிழ்நாட்டில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முறைப்படி ஆட்சியமைக்க வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையிலேயே நாங்கள் த.வெ.கவிற்கு எங்களது ஆதரவை வழங்கினோம். ஒருவேளை நாங்கள் அன்று அந்த தார்மீக ஆதரவைத் தெரிவிக்காமல் இருந்திருந்தால், கடந்த மே 10 ஆம் தேதி தவெக அரசின் புதிய பதவியேற்பு விழாவே நடந்திருக்காது" என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அரசியல் கொள்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு, மக்களின் தீர்ப்பிற்கும் சட்டமன்ற ஜனநாயகத்திற்கும் மதிப்பளிக்கும் வகையிலேயே சி.பி.எம் இந்த முடிவை எடுத்ததாக அவர் தனது பேச்சில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். சண்முகம் உள்ளிட்ட கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களும் இந்த நிலைப்பாட்டினை பேரவையில் வழிமொழிந்துள்ளனர்.
Edited by Siva
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நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்றால் மே 10 ஆம் தேதி பதவியேற்பு விழா நடந்திருக்காது: பெ சண்முகம்
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தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முத்திரை பதிக்கும் வகையில், தமிழக வெற்றி கழக தலைவரும் தற்போதைய முதலமைச்சருமான விஜய் அவர்கள், தனது தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அவர் அறிவித்திருந்த "தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்" நடப்பு ஆண்டிலேயே முறைப்படி செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது.