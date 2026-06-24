விஜய்க்கு ஏன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லல?.. ரஜினி கொடுத்த பதில்!...
ஜெயிலர் பட விழாவில் எப்போது ரஜினி அந்த காக்கா கழுதை கதையை சொன்னாரோ அப்போது முதலே விஜய் ரசிகர்களுக்கு ரஜினியை பிடிக்காமல் போய்விட்டது. ரஜினி காக்கா என விஜயைத்தான் சொல்கிறார் என நம்பிய விஜய் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் ரஜினியை கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கினார்கள்.
மேலும், ரஜினியின் புதிய படங்கள் வெளியாகும் போதெல்லாம் அந்த படம் பற்றிய நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பரப்பினார்கள். ரஜினியின் வேட்டையின் படம் கூட பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்காமல் போனதற்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம்..
ஒருபக்கம் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற போது திரையுலகில் இருந்து பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து சொன்னார்கள். ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை. அதேபோல், தமிழக முதல்வர் விஜய் கடந்த 22ம் தேதி தனது 52வது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்.
அப்போது தமிழக அரசியல்வாதிகள் மற்றும் திரையிலகிலிருந்து பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். பொதுவாக தமிழக முதல்வர் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லும் ரஜினிகாந்த் விஜய்க்கு தனது பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை.
இந்நிலையில்தான் இன்று அவரின் தர்மன் பட விழா நடைபெற்றது. இந்த விழா முடிந்து சென்றபோது செய்தியாளர்கள் அவரிடம் ‘முதல்வர் விஜய்க்கு நீங்கள் ஏன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லவில்லை?’ என்று கேட்டதற்கு ‘பேசிட்டேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு ரஜினி சென்றுவிட்டார்., ஒருவேளை அவர் தொலைபேசி மூலம் விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்னாரா என்பது தெரியவில்லை.
மேலும், ரஜினியின் புதிய படங்கள் வெளியாகும் போதெல்லாம் அந்த படம் பற்றிய நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை பரப்பினார்கள். ரஜினியின் வேட்டையின் படம் கூட பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஹிட் அடிக்காமல் போனதற்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம்..
ஒருபக்கம் விஜய் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற போது திரையுலகில் இருந்து பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து சொன்னார்கள். ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை. அதேபோல், தமிழக முதல்வர் விஜய் கடந்த 22ம் தேதி தனது 52வது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார்.
இந்நிலையில்தான் இன்று அவரின் தர்மன் பட விழா நடைபெற்றது. இந்த விழா முடிந்து சென்றபோது செய்தியாளர்கள் அவரிடம் ‘முதல்வர் விஜய்க்கு நீங்கள் ஏன் பிறந்தநாள் வாழ்த்து சொல்லவில்லை?’ என்று கேட்டதற்கு ‘பேசிட்டேன்’ என்று சொல்லிவிட்டு ரஜினி சென்றுவிட்டார்., ஒருவேளை அவர் தொலைபேசி மூலம் விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்னாரா என்பது தெரியவில்லை.
9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
மாஸ்டர் ரெய்டு ஸ்டார்ட்!.. திமுக அமைச்சர்களின் ஊழலை தோண்டும் முதல்வர் விஜய்!..
கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.