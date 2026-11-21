அனிருத் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் ரஜினி.. ஸ்டாலின்.. பழனிச்சாமி!.. வைரல் போட்டோ...
இசையமைப்பாளர் அனிருத்தின் திருமணம் கடந்த 11ம் தேதி கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற்ற நிலையில் இன்று சென்னையில் உள்ளை ஐடிசி கிராண்ட் சோழா நட்சத்திர ஹோட்டலில் அனிருத் - காவ்யா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதில், திரையுலக பிரபலங்கள் மட்டுமில்லாமல் தமிழக அரசியல் தலைவர்களும் கலந்துகொண்டு வருகிறார்கள். எனவே, இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது.
அனிருத்தின் நெருங்கிய உறவினரான நடிகர் ரஜினி, கமல்ஹாசன், திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் முக ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் அனிருத் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர்.
இந்நிலையில், ரஜினி, ஸ்டாலின் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் ஒன்றாக ஓரிடத்தில் அமர்ந்து உரையாடிக் கொண்டிருக்கும் புகைப்படம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
அனிருத்தின் நெருங்கிய உறவினரான நடிகர் ரஜினி, கமல்ஹாசன், திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் முக ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் அனிருத் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர்.
இந்நிலையில், ரஜினி, ஸ்டாலின் மற்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் ஒன்றாக ஓரிடத்தில் அமர்ந்து உரையாடிக் கொண்டிருக்கும் புகைப்படம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.