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டாக்டர் ராமதாஸை சந்தித்த அன்புமணி.. இருவரும் கட்டிப்பிடித்து நெகிழ்ச்சி... வைரல் புகைப்படம்...!
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனரான மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் இன்று தனது 61-ஆவது திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார். இந்த நெகிழ்ச்சியான குடும்ப தருணத்தில், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தனது தந்தையை சந்திப்பதற்காகப் பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் நேரில் வருகை தந்தார்.
திருமண நாள் வாழ்த்து பெற வந்த தனது மகன் அன்புமணியை கண்டதும், மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் மிகுந்த நெகிழ்ச்சியடைந்தார். பாச பிணைப்போடு தனது மகனை ஆரத்தழுவி, கட்டியணைத்து அவர் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார். தொடர்ந்து அன்புமணி ராமதாஸ் தனது பெற்றோர் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார். இந்த நெகிழ்ச்சியான தருணத்தின் போது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பலரும் உடன் இருந்தனர்.
அரசியல் களத்தில் எப்போதும் பரபரப்பாகக் காணப்படும் தலைவர்களின் இந்த நெகிழ்ச்சியான பாசப் போராட்டம் மற்றும் குடும்பத் தருணம் தொடர்பான புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, பா.ம.க தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வைரலாகி வருகின்றன.
Edited by Siva
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9 முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு குறி.. வேட்டையை தொடங்குகிறார் அருண் ஐபிஎஸ்..
தமிழக அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்களில் "அமைச்சர் வேட்டை" என்ற அதிரடி நடவடிக்கை தற்போதைய முதன்மை விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. திமுகவைச் சேர்ந்த 9 முக்கிய அமைச்சர்களின் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் புகார்கள் அடங்கிய ரகசியக் கோப்புகள் மிகத் தீவிரமாகத் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஒட்டுமொத்தப் பெரிய நவடிக்கையை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநரான அருண் அவர்கள் முன்னின்று தலைமை தாங்கி நடத்தி வருகிறார்.
என்எல்சி மற்றும் இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் சேர்ந்து உருவாக்கும் புதிய நிறுவனம்.. தமிழ்நாட்டுக்கு ஜாக்பாட்...
தமிழகத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. பொதுத்துறை நிறுவனமான என்எல்சி இந்தியா லிமிடெட் , இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த உடன்படிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் பசுமை ஆற்றல் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
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கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ.. சாலை, மெட்ரோ இரண்டுக்கும் ஒரே இரண்டடுக்கு மேம்பாலம்.. தமிழக அரசு திட்டம்..
சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம் முதல் செட்டிப்புண்ணியம் வரை அமையவிருந்த 18.4 கி.மீ நீள மேம்பால திட்டம் ஒரு வருடம் வரை தாமதமாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் ஒற்றை அடுக்கு மேம்பாலமாக அமைக்க ஏற்கனவே விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது தமிழக அரசு இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்திடம் இதனை இரட்டை அடுக்கு மேம்பாலமாக மாற்றி வடிவமைக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.