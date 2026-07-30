  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. young man killed girl in illegal affair issue
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (12:10 IST)

இன்ஸ்டாகிராமில் பழக்கம்!.. கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் பெண் எரித்துக்கொலை!..

murder
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:15 IST)
google-news
ஈரோடு பாரதி நகரில் வசித்து வந்தவர் வினோதினி(24). 5 வருடங்களுக்கு முன்பு இவருக்கு திருமணமாகி 4 வயதில் ஒரு மகன் இருக்கிறான். கணவருடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அவரை பிரிந்து தனது பெற்றோரின் வீட்டில் வீட்டின் அருகே மற்றொரு வீட்டில் வினோதினி மகனுடன் வசித்து வந்தார்.

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி சாயல்குடையை சேர்ந்த நவநீதி கிருஷ்ணன்(26) என்பவரோடு வினோதினிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. நாளடைவில் அது கள்ளக்காதலாக மாற நவநீத கிருஷ்ணன் அவ்வப்போது ஈரோட்டுக்கு வந்து வினோதினியுடன் தனிமையில் சந்தித்து உல்லாசம் அனுபவிப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால், கடந்த சில நாட்களாக நவநீத கிருஷ்ணனின் நடவடிக்கை பிடிக்காததால் வினோதினி அவரிடம் சரியாக பேசவில்லை. எனவே, வினோதினி தன்னை விட்டுவிட்டு வேறு யாருடனோ பழகி வருகிறார் என நவநீத கிருஷ்ணன்.

சம்பவத்தன்று நள்ளிரவு ஈரோட்டுக்கு வந்த நவநீத கிருஷ்ணன் வினோதினியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அப்போது ஆத்திரமடைந்த அவர் வீட்டிலிருந்த மண்ணெண்ணெயை வினோதினியின் உடல் மீது ஊற்றி தீ வைத்திருக்கிறார். அப்போது நவநீதகிருஷ்ணன் கையிலும் தீக்காயம் ஏற்பட்டது. ஆனால் அங்கிருந்த அவர் தப்பி ஓடிவிட்டார்.

வினோதினியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்து அவரின் பெற்றோர்கள் அவரை ஈரோடு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஈரோடு கூடுதல் மகளிர் நீதிபதி நீதிமன்ற நீதிபதி அன்புச்செல்வி முன்னிலையில் நவநீதகிருஷ்ணன் தான் தம்பி என்னை ஊற்றி கொலை செய்யப்பட்டார் என வாக்குமூலம் கொடுத்துவிட்டு வினோதினி இறந்துவிட்டார். எனவே, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நவநீத கிருஷ்ணனை கைது செய்துள்ளனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
பீகார் அரசியலில் திருப்பம்: இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார் பிரசாந்த் கிஷோர்.. Gen Z வாக்குகள் கிடைக்குமா?

இனி வைகோ 2.O!.. தவெகவுக்கு எதிரியே இல்லை!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு..

இனி வைகோ 2.O!.. தவெகவுக்கு எதிரியே இல்லை!.. ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு..கடந்த சில தேர்தல்களில் மதிமுக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது

இன்ஸ்டாகிராமில் பழக்கம்!.. கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் பெண் எரித்துக்கொலை!..

இன்ஸ்டாகிராமில் பழக்கம்!.. கள்ளக்காதல் விவகாரத்தில் பெண் எரித்துக்கொலை!..ஈரோடு பாரதி நகரில் வசித்து வந்தவர் வினோதினி(24).

பீகார் அரசியலில் திருப்பம்: இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார் பிரசாந்த் கிஷோர்.. Gen Z வாக்குகள் கிடைக்குமா?

பீகார் அரசியலில் திருப்பம்: இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார் பிரசாந்த் கிஷோர்.. Gen Z வாக்குகள் கிடைக்குமா?பல ஆண்டுகளாக அரசியல் பின்னணியில் தேர்தல் வியூகம் அமைத்து வந்த பிரசாந்த் கிஷோர், பாங்கிபூர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் மூலம் தனது நேரடி அரசியல் களமிறக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளார்.

என்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்றுவிடு!.. 4 ஆயிரம் டாலர் கொடுத்து இறந்துபோன பெண்!...

என்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொன்றுவிடு!.. 4 ஆயிரம் டாலர் கொடுத்து இறந்துபோன பெண்!...பொதுவாக தனக்கு பிடிக்கா ஒருவரை கொலை செய்வதற்கு ஒருவர் மற்றொரு கூலிப்படை வைப்பது பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம்.

பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது போல காந்தி குடும்பமும் அழிக்கப்படும்.. பாஜக எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு..

பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது போல காந்தி குடும்பமும் அழிக்கப்படும்.. பாஜக எம்.எல்.ஏ சர்ச்சை பேச்சு..கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை அவதூறாக பேசியும், பாபர் மசூதி இடிப்பு போன்று காந்தி குடும்பமும் அழிக்கப்படும் என்று மிரட்டல் விடுத்தும் பேசிய பாஜக எம்.எல்.ஏ யஷ்பால் சுவர்ணா மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.