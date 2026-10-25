வங்கக்கடலில் தீவிரவடையும் 'அர்னாப்' புயல்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. பள்ளிகள் நாளை விடுமுறை..
வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிரமடைந்து அக்டோபர் 26 காலையில் புயலாக மாறக்கூடும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. இந்த சூறாவளி புயலுக்கு வங்கதேசம் பரிந்துரைத்த அர்னாப்' எனப் பெயரிடப்படவுள்ளது.
இப்புயல் அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி முற்பகலில் ஆந்திர பிரதேசத்தின் பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினம் இடையே மணிக்கு 115 முதல் 140 கி.மீ வேகத்திலான பலத்த காற்றுடன் கரையைக் கடக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஆந்திரா, ஒடிசா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களில் மிகக் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கையாக சென்னை, கடலூர், நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் 9 துறைமுகங்களில் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளன. ஒடிசா மாநிலத்தில் கஞ்சம், கஜபதி உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களுக்கு 'ரெட் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டு, பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 60-க்கும் மேற்பட்ட மீட்புப் படைகள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளன.
புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் தொடர் மழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.