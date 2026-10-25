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  4. Kerala Shocked as Judge's 17-Year-Old Son Hits Scooter with Mercedes, Killing 55-Year-Old Man in Kochi
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 25 October 2026 (17:08 IST)

நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிய மெர்சிடீஸ் கார் மோதி விபத்து.. வியாபாரி நீதிபதி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படுமா?

Kerala Car Accident
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (17:08 IST)
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கேரள மாநிலம் கொச்சியில் இன்று அதிகாலை 2 முதல் 3 மணிக்கு இடையே நடைபெற்ற கோர விபத்தில், 55 வயதான ஜெயபாலகிருஷ்ணன் என்ற உணவக வியாபாரி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
 
வேலையை முடித்துவிட்டு சமையல் பொருட்களுடன் ஸ்கூட்டரில் வீடு திரும்பி கொண்டிருந்த அவர் மீது, அதிவேகமாக வந்த ஆடம்பர மெர்சிடீஸ் பென்ஸ் கார் பின்புறமாக மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தை ஏற்படுத்திய காரை ஓட்டியது ஒரு நீதிபதியின் 17 வயது மகன் என்பதும், அந்த கார் நீதிபதியின் பெயரிலேயே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. விபத்தின் தீவிரத்தில் ஸ்கூட்டரும் காரின் முன் பகுதியும் முற்றிலும் சேதமடைந்தன.
 
17 வயது சிறுவனை போலிஸார் காவலில் எடுத்து, அலட்சியமாக வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் கவனக்குறைவால் மரணம் விளைவித்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். ஆரம்பக்கட்ட சோதனையில் ஓட்டுநர் மது அருந்தவில்லை என பொலிஸார் தெரிவித்தாலும், இரத்த மாதிரிகள் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
 
அதேவேளையில், காவல் நிலையத்தில் வைத்து உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தாரிடம் நீதிபதி மரியாதையின்றி நடந்து கொண்டதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள உறவினர்கள், ஓட்டுநர் உரிமம் இன்றி காரை கொடுத்த நீதிபதி மீது சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை தொடரப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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