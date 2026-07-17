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கள்ளக்காதலுக்கு தடையாக இருந்த கணவன்!. காதலுடனோடு சேர்து போட்டு தள்ளிய மனைவி!..
கள்ளக்காதலனுக்கு தடையாக இருக்கும் கணவனை மனைவியை கொலை செய்யும் சம்பவம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த சில வருடங்களில் இது போன்ற கொலைகள் இந்தியாவில் அதிகரித்துவிட்டது. சமீபத்தில் கூட திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த இளம் தொழிலதிபரை திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட இளம் பெண் தனது காதலனோடு சேர்ந்து மலையிலிருந்து கீழே தள்ளி கொலை செய்த சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது.
இந்நிலையில்தான் திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு தடையாக இருந்ததால் கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து இளம்பெண் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது..
கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த யாசினி(20)க்கு திருமணமாகி ஒன்றரை வயதில் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது. அவருக்கு யுகேந்தர் என்பவருடன் கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே, கள்ளக்காதலுக்கு தடையாக இருந்த கணவனை கொல்ல நினைத்த யாசினி கணவரை ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு கோவிலுக்கு கூட்டி சென்றிருக்கிறார்.
அங்கிருந்து வாட்ஸ் அப் மூலம் லைவ் லொகேஷனை தனது காதலனுக்கு அனுப்பி அங்கே வரவழைத்து இருவரும் சேர்ந்து யுகேந்திரனை கொலை செய்திருக்கிறார்கள். அதன்பின் தனது குழந்தையிடம் யாசினி தப்பிவிட்டார். ஆனாலும் போலீசார் அவரை தற்போது கைது செய்திருக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான் திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு தடையாக இருந்ததால் கணவனை காதலனுடன் சேர்ந்து இளம்பெண் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது..
கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த யாசினி(20)க்கு திருமணமாகி ஒன்றரை வயதில் ஒரு குழந்தை இருக்கிறது. அவருக்கு யுகேந்தர் என்பவருடன் கள்ளக்காதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எனவே, கள்ளக்காதலுக்கு தடையாக இருந்த கணவனை கொல்ல நினைத்த யாசினி கணவரை ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு கோவிலுக்கு கூட்டி சென்றிருக்கிறார்.