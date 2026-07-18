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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 18 July 2026 (11:00 IST)

கள்ளக்காதல்.. மனைவி டார்ச்சர்!.. 6 மாதங்களில் 554 கணவன்மார்கள் மரணம்!...

murder
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (08:02 IST)
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கள்ளக்காதல் தொடர்பாக மனைவியே கணவனை கொலை செய்வது என்பது இந்தியாவில் அதிகரித்துவிட்டது. அதுவும் கடந்த சில மாதங்களாகவே இது தொடர்பான செய்திகள் தினமும் வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. சமீபத்தில் கூட புனேவை சேர்ந்த இளம் தொழில் அதிபரை அவருடன் திருமண நிச்சயிக்கப்பட்ட இளம்பெண் அவரை மலை உச்சுக்கு கூட்டிச்சென்று தன் காதலனோடு சேர்த்து அவரை கொலை செய்த சம்பவம் நாடெங்கும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதேபோல் தனது கள்ளக்காதலுக்கு தடையாக இருக்கும் தனது கணவனை தனது கள்ளக்காதலுடன் சேர்ந்து மனைவியே கொலை செய்யும் செய்திகளும் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது..

இந்நிலையில், இந்தியா முழுவதிலும் கடந்த ஆறு மாதங்களில் 554 கணவன்கள் கொலை மற்றும் தற்கொலை செய்திருப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. கொலை செய்யப்பட்ட 322 கணவர்களில் 194 பேர் மனைவியின் கள்ளக்காதலுக்கு தடையாக இருந்தவர்கள் என சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல், நீண்ட நாள் குடும்பத் தகராறில் 232 கணவர்கள் தற்கொலை செய்துள்ளனர். 57 பேர் மாமனார் மற்றும் மனைவியின் தொல்லையால் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டவர்கள் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

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