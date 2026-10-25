கனமழை எச்சரிக்கை: நாளை எங்கெல்லாம் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை? கல்வி அமைச்சர் தகவல்..
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், புதுச்சேரி மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனிடையே, வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி 'அர்னாப்' புயலாக உருவெடுத்து, ஆந்திராவின் பாபட்லா - விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், தொடர் மழை எச்சரிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பிராந்தியங்களில் இயங்கும் அனைத்து அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை திங்கள்கிழமை விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாகக் கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் நிலவும் சீரற்ற வானிலை காரணமாக பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.