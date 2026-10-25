  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Heavy Rain Alert: Schools and Colleges Closed in Puducherry and Karaikal on Monday
Written By SIVA SIVA

கனமழை எச்சரிக்கை: நாளை எங்கெல்லாம் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை? கல்வி அமைச்சர் தகவல்..

Puducherry Schools Closed
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (18:39 IST)
google-news
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், புதுச்சேரி மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனிடையே, வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி 'அர்னாப்' புயலாக உருவெடுத்து, ஆந்திராவின் பாபட்லா - விசாகப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
 
இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புதுச்சேரி துறைமுகத்தில் 1-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், தொடர் மழை எச்சரிக்கையை கருத்தில் கொண்டு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பிராந்தியங்களில் இயங்கும் அனைத்து அரசு, அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நாளை திங்கள்கிழமை  விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாகக் கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
 
புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் நிலவும் சீரற்ற வானிலை காரணமாக பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தனியார் நிறுவனங்களுக்கு முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் எச்சரிக்கை! கன்னடர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் புறக்கணிப்பா?

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் எச்சரிக்கை! கன்னடர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் புறக்கணிப்பா?

தனியார் நிறுவனங்களுக்கு முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் எச்சரிக்கை! கன்னடர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் புறக்கணிப்பா?பெங்களூருவில் உள்ள ஐடி மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், கன்னட மொழியை தாய்மொழியாகக் கொண்ட இளைஞர்களை திட்டமிட்டுப் புறக்கணிப்பதாகவும், குறைந்த சம்பளத்திற்கு தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதாகவும் ஒரு இளம் பெண் வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐபோன் டுவோ தட்டுப்பாடு: பிளாக்கில் கூடுதல் ரூ.4 லட்சம் வரை விற்பனை..

இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐபோன் டுவோ தட்டுப்பாடு: பிளாக்கில் கூடுதல் ரூ.4 லட்சம் வரை விற்பனை..ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனான ஐபோன் டுவோ, இந்தியாவில் போதிய சப்ளை இல்லாத காரணத்தால் கடும் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்துள்ளது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ ஆரம்ப விலை ரூ.2,99,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சில்லறை விற்பனையாளர்கள் கூடுதல் தொகையாக ரூ.70,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை கேட்டு கருப்பு சந்தையில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

வங்கக்கடலில் தீவிரவடையும் 'அர்னாப்' புயல்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. பள்ளிகள் நாளை விடுமுறை..

வங்கக்கடலில் தீவிரவடையும் 'அர்னாப்' புயல்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்.. பள்ளிகள் நாளை விடுமுறை..வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிரமடைந்து அக்டோபர் 26 காலையில் புயலாக மாறக்கூடும் என இந்திய வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. இந்த சூறாவளி புயலுக்கு வங்கதேசம் பரிந்துரைத்த அர்னாப்' எனப் பெயரிடப்படவுள்ளது.

நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிய மெர்சிடீஸ் கார் மோதி விபத்து.. வியாபாரி நீதிபதி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படுமா?

நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிய மெர்சிடீஸ் கார் மோதி விபத்து.. வியாபாரி நீதிபதி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்படுமா?கேரள மாநிலம் கொச்சியில் இன்று அதிகாலை 2 முதல் 3 மணிக்கு இடையே நடைபெற்ற கோர விபத்தில், 55 வயதான ஜெயபாலகிருஷ்ணன் என்ற உணவக வியாபாரி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடிக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!

நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடிக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்: 5 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!வங்கக்கடலில் நிலைகொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கடந்த 3 மணி நேரமாக நகராமல் ஒரே இடத்தில் நீடித்து வருவதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.