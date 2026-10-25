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  4. iPhone Duo Selling in Black Market as Low Supply in India Makes Retailers Demand Extra Rs 1 Lakh
Written By SIVA SIVA

இந்தியாவில் ஆப்பிள் ஐபோன் டுவோ தட்டுப்பாடு: பிளாக்கில் கூடுதல் ரூ.4 லட்சம் வரை விற்பனை..

iPhone Duo Price India
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (17:15 IST)
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ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் முதல் மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனான ஐபோன் டுவோ, இந்தியாவில் போதிய சப்ளை இல்லாத காரணத்தால் கடும் தட்டுப்பாட்டை சந்தித்துள்ளது. இதன் அதிகாரப்பூர்வ ஆரம்ப விலை ரூ.2,99,900 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சில்லறை விற்பனையாளர்கள் கூடுதல் தொகையாக ரூ.70,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் வரை கேட்டு கருப்பு சந்தையில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
 
டெல்லி, நொய்டா மற்றும் காசியாபாத் பகுதிகளில் உள்ள கடை உரிமையாளர்கள், தங்களுக்கு 10 காம்பேக்ட் யூனிட்டுகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளதாகவும், காத்திருக்க விரும்பாத வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.4 லட்சம் வரை கொடுத்து வாங்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர். இதுகுறித்து அகில இந்திய மொபைல் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் சங்கம் கூறுகையில், 100 போன்களை எதிர்பார்த்த பல பெரிய கடைகளுக்கு வெறும் 5 முதல் 7 போன்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது.
 
இருப்பினும் பல தசாப்தங்களாக தங்களிடம் தொடர்ந்து வாங்கும் பழைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிலர் எம்.ஆர்பி விலையிலேயே விற்பனை செய்கின்றனர். இந்தியாவை தவிர அமெரிக்காவிலும் ஈபே தளத்தில் இதன் 2டிபி  மாடல்கள் $5,000 வரை விற்கப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல் சாம்சங் மடிக்கக்கூடிய போன் சந்தையில் முன்னணியில் இருந்தாலும், இந்த ஐபோன் டுவோ பிரீமியம் போன்களுக்கான தேவையை மேலும் அதிகரிக்கும் என வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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