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  4. Bankipur By-Election: Prashant Kishor's Electoral Debut Shakes Up Bihar Politics
Written By Webdunia
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (11:53 IST)

பீகார் அரசியலில் திருப்பம்: இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறார் பிரசாந்த் கிஷோர்.. Gen Z வாக்குகள் கிடைக்குமா?

பீகார் இடைத்தேர்தல்
Written By: Webdunia
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (11:53 IST)
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பல ஆண்டுகளாக அரசியல் பின்னணியில் தேர்தல் வியூகம் அமைத்து வந்த பிரசாந்த் கிஷோர், பாங்கிபூர் தொகுதி இடைத்தேர்தல் மூலம் தனது நேரடி அரசியல் களமிறக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளார். 
 
இத்தேர்தல் வெறும் ஒரு தொகுதி பிரச்சனை மட்டுமல்லாமல், பீகார் அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கும் திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது. பாஜகவின் பாரம்பரிய கோட்டையான பாங்கிபூரில், பிரசாந்த் கிஷோரின் 'ஜன் சுராஜ்' கட்சி கடுமையான போட்டியை அளித்து வருகிறது.
 
வோட்வைப்பின் கருத்துக்கணிப்புப்படி, பாஜக 44.9 சதவீத வாக்குகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளது. இருப்பினும், ஜன் சுராஜ் கட்சி 33.8 சதவீத வாக்குகளை பெற்று இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மறுபுறம், லாலு பிரசாத்தின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் வெறும் 17.8 சதவீத வாக்குகளுடன் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. பாரம்பரிய முசுலீம்-யாதவ் வாக்கு வங்கியில் ஏற்பட்டுள்ள விரிசல், எதிர்க்கட்சி அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
குறிப்பாக, இளைஞர்கள் மற்றும் Gen Z வாக்காளர்கள் மத்தியில் பிரசாந்த் கிஷோருக்கு ஆதரவு பெருகியுள்ளது. பாஜக தனது பலத்தை தக்கவைக்க தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டாலும், இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவு பீகாரின் எதிர்கால அரசியல் திசையை நிர்ணயிப்பதாக அமையும். தேர்தல் முடிவுகள் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி வெளியாக உள்ளன.
 
 
Edited by Siva
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