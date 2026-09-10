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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (14:25 IST)

கப்பு முக்கியம் பிகிலு!.. மூன்று கட்சிகளின் இமேஜும் ரிசல்ட்ல இருக்கு!.. வெற்றி யாருக்கு?...

vijay eps palanisamy
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (14:32 IST)
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2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று அக்கட்சியின் ஆட்சி அமைந்த பிறகு அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஏழு பேர் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்து விட்டனர். அதில் தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கும் தற்போது இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வருகிற 6ம் தேதி அங்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. திமுக வேட்பாளராக மதுராந்தகம் தொகுதியில் பரந்தாமனும், தாராபுரம் தொகுதியில் சுகன்யாவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்..

அதேபோல் தவெக சார்பில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமரவேலும், தாராபுரத்தில் சத்யபாமாவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் இரண்டு பேரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அந்த தொகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள்.
அதிமுகவை பொறுத்தவரை இதுவரை வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்படவில்லை.

இந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி தவெக, அதிமுக, திமுக ஆகிய மூன்று கட்சிகளுக்குமே முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில் பொதுவாக இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சி மட்டுமே வெற்றி பெறும் எனச் சொல்வார்கள். அதை நிரூபிப்பது போல இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று விட வேண்டும் என தவெக நினைக்கிறது.

stalin vijay
அதோடு அறிவிக்கப்பட்ட இரண்டு வேட்பாளர்களும் ஏற்கனவே அதே தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர்கள். அதோடு அந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் விஜய் நேரில் சென்று பிரச்சாரம் செய்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் என தவெக நம்புகிறது. முக்கியமாக, இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் தவெக வெற்றி பெற்றால் மக்களிடம் ஆதரவு அப்படியே இருக்கிறது என்கிற இமேஜ் தவெகவுக்கு கிடைக்கும்.

அதிமுகவை பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே அந்த இரண்டு தொகுதிகளும் அதிமுகவின் கோட்டையாக இருப்பது பெரிய பலமாக இருக்கிறது. மேலும், அந்த தொகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிரச்சாரம் செய்யும் போது ‘அதிமுகவுக்குதான் நீங்கள் வாக்களித்தீர்கள். ஆனால் உங்களை மதிக்காமல் அந்த துரோகிகள் தவெகவில் இணைந்துவிட்டனர். அவர்களுக்கு நீங்கள் தகுந்த பாடம் அளிக்கவேண்டும் என  கண்டிப்பாக பேசுவார். ஏனெனில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றுவிட்டது. இதனால் எதிர்க்கட்சியாக கூட அமரமுடியவில்லை. எனவே இந்த இரண்டு தொகுதிகளின் வெற்றியும் அதிமுகவுக்கு மிகவும் முக்கியம். இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் எங்களுக்கு இன்னமும் மக்களின் ஆதரவு இருக்கிறது என அதிமுக காட்டிக்கொள்ள முடியும்.

ஒரு பக்கம் எதிர்கட்சியாக இருக்கும் திமுகவுக்கும் இந்த இரண்டு தொகுதிகளின் வெற்றிகள் முக்கியம். ஏனெனில் இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் திமுக வெற்றி பெற்றால் ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்காய் அடிக்க முடியும். அதாவது. 120 நாட்கள் ஆட்சியின் செயல்பாடுகளால் தவெக மீது மக்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறார்கள் என்கிற இமேஜை உருவாக்க முடியும். ஒருபக்கம் அதிமுகவை ஓரம் கட்டி விட்டார்கள் எனவும் காட்டலாம். இடைத்தேர்தலுக்கான பணிகளை ஏற்கனவே திமுக தொடங்கிவிட்டது.

மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளின் வெற்றி மூன்று கட்சிகளுக்கும் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

யாருக்கு மக்கள் ஆதரவளிக்கப் போகிறார்கள்?..

எந்த கட்சி வெற்றி பெறப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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