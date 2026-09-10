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  4. Allahabad High Court Orders Pan-UP Probe After Smelling Scam in Rs 23 Lakh SC-ST Act Payout to Jhansi Family
Written By SIVA SIVA

ஒரே குடும்பம் பெற்ற ரூ. 23.36 லட்சம் நிவாரணம்.. சந்தேகம் அடைந்த நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு...

அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (12:32 IST)
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உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஜான்சி மாவட்டத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சந்தோஷ் குமார் தோரே மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தொடரப்பட்ட பல வழக்குகளில் அரசாங்கத்திடமிருந்து இதுவரை ரூ. 23.36 லட்சத்திற்கும் அதிகமான நிவாரண தொகையை பெற்றுள்ளனர். 
 
மேலும் இவர்களது 10 முதல் 12 கோரிக்கைகள் பரிசீலனையில் உள்ளன. கூடுதல் தொகை கோரி இவர்கள் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம், ஒரே குடும்பம் இவ்வளவு அதிகமான நிவாரண தொகையை பெறுவது குறித்து சந்தேகம் தெரிவித்து, உ.பி. முழுவதும் இதுதொடர்பான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
இந்த சட்டத்தின் கீழ் குற்றம் நிரூபிக்கப்படுவதற்கு முன்பே, எப்.ஐ.ஆர் மற்றும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யும் கட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு நிதியிலிருந்து உடனடியாக நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த திட்டத்தை சிலர் தவறாக பயன்படுத்தி முறைகேடு செய்கிறார்களா என்பதை சரிபார்க்க மாவட்ட நீதிபதி மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் மேற்பார்வையில் முறையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. 
 
மேலும், உ.பி. மாநிலம் முழுவதும் இதுபோன்று ஒரே குடும்பத்தினர் தொடர்ச்சியாக நிவாரணம் பெறும் வழக்குகளைக் கண்காணிக்கத் தகுந்த ஒழுங்குமுறை மற்றும் கண்காணிப்பு வழிமுறைகளை உருவாக்கவும் அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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