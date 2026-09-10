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Written By SIVA SIVA

மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் தவெக எளிதில் வெற்றி பெற்றுவிடுமா? அதிமுக வேட்பாளர்கள் யார்?

Edappadi Palanisamy vs Vijay
Written By: SIVA
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (09:12 IST)
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வரவிருக்கும் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்களுக்கான களம் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதிமுகவை பொறுத்தவரை, மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கணிதா சம்பத் அல்லது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தனபாலின் மனைவி காயத்ரி ஆகியோரில் ஒருவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. அதேபோல், தாராபுரம் தொகுதியில் உள்ளூர் முக்கிய பிரமுகர்களான பங்க் மகேஷ், பானுமதி அல்லது சரோஜா போன்றவர்களில் ஒருவரை வேட்பாளராக நிறுத்த அதிமுக தலைமை ஆலோசித்து வருவதாக தெரிகிறது.
 
எனினும், கடந்த தேர்தலை போல இந்த முறை இந்த தொகுதிகளில் அதிமுக எளிதில் வெற்றியை ஈட்ட முடியாது என்பதே கள நிலவரமாக உள்ளது. திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு பாரம்பரியக் கட்சிகளும் நேரடி போட்டியில் களமிறங்கும்போது, அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கே சாதகமாக அமையும் என அரசியல் நோக்கர்கள் கணிக்கின்றனர். திராவிட கட்சிகளின் வாக்கு வங்கி இரண்டாகப் பிரியும் சூழலில், அது தவெகவின் வெற்றிக்கான வாய்ப்பை இன்னும் பிரகாசமாக்குகிறது.
 
சுருக்கமாக சொன்னால், இந்த இரு இடைத்தேர்தல் தொகுதிகளிலும் பாரம்பரியக் கட்சிகளை விட தவெகவுக்கே வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், தேர்தல் களத்தில் திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் எந்த அளவுக்கு தவெகவுக்குக் கடுமையான நெருக்கடியை கொடுக்கப் போகின்றன என்பதை பொறுத்தே இறுதி வெற்றி யாருக்கு என்பது தெளிவாகத் தெரியவரும்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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