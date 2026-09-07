இன்றைய சட்டமன்ற நடவடிக்கையை முழுமையாக எஞ்சாய் செய்தவர் ஈபிஎஸ் மட்டுமே.. வைரல் புகைப்படம்..
இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வில் முதல்வர் விஜய் திமுக மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தபோது, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சிரித்தபடி அமர்ந்து பார்த்ததாக கூறப்படும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக விஜய்யின் பேச்சின்போது திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த சூழலிலும், அவர் தனது உரையை தொடர்ந்து கொண்டு சென்றதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
கருணாநிதி முதல் முரசொலி மாறன், ஸ்டாலின், உதயநிதி வரை பல்வேறு தலைவர்கள் மற்றும் திமுக ஆட்சிக்கால விவகாரங்களை விஜய் தனது உரையில் குறிப்பிட்டு கேள்வி எழுப்பினார். குறிப்பாக அமலாக்கத்துறை ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மேற்கோள் காட்டி அவர் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்ததாக செய்திகள் கூறுகின்றன.
இந்த நிலையில், “நம்மால் செய்ய முடியாததை விஜய் செய்து கொண்டிருக்கிறார்” என்ற எண்ணத்தில்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களும் அந்த காட்சியை ரசித்தார்களா என்று நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
ஒருபுறம் திமுக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க, மறுபுறம் விஜய் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த காட்சி, சட்டப்பேரவை அரசியல் மோதலின் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. திமுக உறுப்பினர்கள் பின்னர் வெளிநடப்பும் செய்தனர்.
அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அந்த ஒரு சிரிப்பு புகைப்படமே தற்போது அரசியல் மீம்களுக்கும் விவாதங்களுக்கும் தீனி போட்டு வருகிறது.
தமிழக அரசியலில் விஜய்–திமுக மோதல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், அதிமுக எந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறது என்பதும் இனி முக்கியமான அரசியல் கேள்வியாக மாறியுள்ளது.
Edited by Siva