  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. EPS Smiles as Vijay Takes on DMK in Tamil Nadu Assembly
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (16:38 IST)

இன்றைய சட்டமன்ற நடவடிக்கையை முழுமையாக எஞ்சாய் செய்தவர் ஈபிஎஸ் மட்டுமே.. வைரல் புகைப்படம்..

சட்டப்பேரவை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (16:38 IST)
google-news
இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வில் முதல்வர் விஜய் திமுக மீது கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தபோது, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சிரித்தபடி அமர்ந்து பார்த்ததாக கூறப்படும் காட்சி சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக விஜய்யின் பேச்சின்போது திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த சூழலிலும், அவர் தனது உரையை தொடர்ந்து கொண்டு சென்றதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
 
கருணாநிதி முதல் முரசொலி மாறன், ஸ்டாலின், உதயநிதி வரை பல்வேறு தலைவர்கள் மற்றும் திமுக ஆட்சிக்கால விவகாரங்களை விஜய் தனது உரையில் குறிப்பிட்டு கேள்வி எழுப்பினார். குறிப்பாக அமலாக்கத்துறை ஆவணங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மேற்கோள் காட்டி அவர் பல குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்ததாக செய்திகள் கூறுகின்றன.
 
இந்த நிலையில், “நம்மால் செய்ய முடியாததை விஜய் செய்து கொண்டிருக்கிறார்” என்ற எண்ணத்தில்தான் எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களும் அந்த காட்சியை ரசித்தார்களா என்று நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.  
 
ஒருபுறம் திமுக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க, மறுபுறம் விஜய் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த காட்சி, சட்டப்பேரவை அரசியல் மோதலின் தீவிரத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. திமுக உறுப்பினர்கள் பின்னர் வெளிநடப்பும் செய்தனர்.
 
அதனால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அந்த ஒரு சிரிப்பு புகைப்படமே தற்போது அரசியல் மீம்களுக்கும் விவாதங்களுக்கும் தீனி போட்டு வருகிறது.  
 
தமிழக அரசியலில் விஜய்–திமுக மோதல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், அதிமுக எந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறது என்பதும் இனி முக்கியமான அரசியல் கேள்வியாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
FIR போட்ட லஞ்ச ஒழிப்புதுறை!.. கே.என்.நேருவுக்கு சிக்கல்!.. விரைவில் கைது?..

ஜெயலலிதா கூட இப்படி திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்ததில்லை: அரசியல் விமர்சகர்கள்...

ஜெயலலிதா கூட இப்படி திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்ததில்லை: அரசியல் விமர்சகர்கள்...பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை பார்க்க நேரமில்லாமல் இருக்கலாம்; ஆனால் இப்போது தமிழக சட்டப்பேரவையிலேயே ஒரு “ரியல் பிக் பாஸ்” அரசியல் களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார் என்ற பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் பரவுகிறது. முதல்வர் விஜயின் சட்டப்பேரவை உரை, திமுகவை நேரடியாக எதிர்கொண்ட விதத்தால் அவரது ஆதரவாளர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

விஜய் தொடர்ந்து இதே வேகத்தில் அரசியல் தாக்குதல்களை முன்னெடுத்தால்.. திமுக அவ்வளவு தான்...

விஜய் தொடர்ந்து இதே வேகத்தில் அரசியல் தாக்குதல்களை முன்னெடுத்தால்.. திமுக அவ்வளவு தான்...சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் பேசிய விதம் தமிழக அரசியலில் புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக திமுக மீது அவர் முன்வைத்த விமர்சனங்கள், அந்தக் கட்சியின் அரசியல் அணுகுமுறையை மீண்டும் கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறுகின்றனர். பல ஆண்டுகளாக தமிழக அரசியலில் வலுவான அமைப்பாக இருந்த திமுக, விஜயின் நேரடி தாக்குதலை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறது என்பதே இப்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

சர்க்காரியா கமிஷன்.. நேருக்கு நேர் முதல்வர் விஜய் விவாதிக்க தயாரா? ஆர்.எஸ்.பாரதி

சர்க்காரியா கமிஷன்.. நேருக்கு நேர் முதல்வர் விஜய் விவாதிக்க தயாரா? ஆர்.எஸ்.பாரதிசட்டப்பேரவையில் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் முதல்வர் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்திருந்த நிலையில், அதற்கு திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். குறிப்பாக சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்த விஜய்யின் பேச்சை அவர் கடுமையாக விமர்சித்திருப்பது தமிழக அரசியலில் புதிய விவாதத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

கேஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்வதில் கட்டுப்பாடு தளர்வு!.. மத்திய அரசு உத்தரவு..

கேஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்வதில் கட்டுப்பாடு தளர்வு!.. மத்திய அரசு உத்தரவு..தற்போது இந்தியாவில் பெரும்பாலான மக்கள் கேஸ் சிலிண்டரை பயன்படுத்துகிறார்கள்.. விறகு அடுப்பை பயன்படுத்தி சமைப்பவர்கள் மிகவும் மிகவும் குறைவு. ஹோட்டல் கடைகளில் மட்டுமே விறகு அடுப்புகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

திமுகவை ஓட ஓட விரட்டுகிறார் முதல்வர் விஜய்! தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பாராட்டு..

திமுகவை ஓட ஓட விரட்டுகிறார் முதல்வர் விஜய்! தமிழிசை சௌந்தரராஜன் பாராட்டு..தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசிய நிலையில், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். காஞ்சிபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், திமுகவின் கடந்தகால ஆட்சியில் நடந்த ஊழல் விவகாரங்களை ஆதாரங்களுடன் விஜய் சட்டப்பேரவையில் முன்வைத்திருப்பதாக குறிப்பிட்டார்.