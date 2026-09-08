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  4. AIADMK Begins Applications For Madurantakam And Dharapuram By-Elections
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (11:25 IST)

இடைத்தேர்தலுக்கு தயாராகும் அதிமுக.. விருப்பமனு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு..

அதிமுக
Written By: SIVA
Published: Tue, 8 Sep 2026 (11:25 IST)
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அதிமுக சார்பில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்களிடமிருந்து இன்று முதல் விருப்ப மனுக்கள் பெறப்படுகின்றன. இரு தொகுதிகளுக்கும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், வேட்பாளர் தேர்வு பணிகளை அதிமுக தொடங்கியுள்ளது.

காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் விருப்ப மனுக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும், செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்குள் பூர்த்தி செய்து வழங்க வேண்டும் என்றும் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தமிழகத்தில் மொத்தம் 7 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகள் காலியாக உள்ள நிலையில், நீதிமன்ற வழக்குகள் காரணமாக தற்போது மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் கட்சியின் சார்பில் வலுவான வேட்பாளரை நிறுத்த அதிமுக தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது.
 
இதற்கிடையே, செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் 16 கடைசி நாளாகவும், செப்டம்பர் 17 வேட்புமனு பரிசீலனை நாளாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 19-ஆம் தேதி வேட்புமனுக்களை திரும்பப்பெற கடைசி நாள்.
 
அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நிலையில், அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட உள்ளன. இதனால் இரு தொகுதிகளிலும் தேர்தல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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