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  4. Tamil Nadu By-Election Announced For Madurantakam And Dharapuram On October 6
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Tuesday, 8 September 2026 (09:01 IST)

தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. முதல்வர் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வாரா?

voters list
Written By: SIVA
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (09:01 IST)
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தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஏழு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, இரு தொகுதிகளிலும் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், அங்கு அரசியல் நடவடிக்கைகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இரு தொகுதிகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி தொடங்கி, செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது. செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும். வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற செப்டம்பர் 19-ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு முடிந்த பிறகு, அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இதனால் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் அடுத்த சில வாரங்கள் தேர்தல் பரபரப்பு நிலவும்.
 
இந்த இரண்டு தொகுதிகளும் அரசியல் ரீதியாக கூடுதல் கவனம் பெற்றுள்ளன. இங்கு அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்றிருந்த மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்யபாமா ஆகியோர் பின்னர் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தனர். இதனால் இந்த இடைத்தேர்தல், தமிழக அரசியலில் கட்சிகளின் பலத்தை சோதிக்கும் முக்கிய களமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
தமிழகத்தில் மேலும் ஐந்து தொகுதிகள் காலியாக இருந்தாலும், அவற்றுக்கு தற்போது இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்படவில்லை. வழக்குகள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் அந்த தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பின்னர் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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