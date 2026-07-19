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தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: மேலும் இருவர் கைது.. மொத்தம் 14 பேர் கைது..
ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியதாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில், மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே 12 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களிடமிருந்து ரூ.2.80 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சபாநாயகருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க வேண்டும் என தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், காவல்துறை இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் இந்த விவகாரம், தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் இன்னும் சிலர் கைது செய்யப்பட வாய்ப்பு என கூறப்படுவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
வெளியில் இருந்து மட்டுமே தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவு.. இடதுசாரிகள் மீண்டும் உறுதி...
நேற்று முன் தினம் ஆய்வு.. இன்று கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றம்.. இதுதான் விஜய் ஆட்சி...!
முதலமைச்சர் விஜய் சமீபத்தில் சைதாப்பேட்டையில் உள்ள எம்.சி. ராஜா சமூக நீதி விடுதியில் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது, அங்கு தங்கியிருக்கும் மாணவர்கள் தங்களின் பல்வேறு தேவைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை முதலமைச்சரிடம் முன்வைத்தனர். மாணவர்களின் குறைகளை கூர்ந்து கவனித்த முதலமைச்சர், அவற்றை உடனடியாக நிறைவேற்ற அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
வெடிகுண்டு தயாரித்த ஏ+'ரவுடிசுட்டுப்பிடிப்பு.. குன்றத்தூர் அருகே பரபரப்பு..
தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: மேலும் இருவர் கைது.. மொத்தம் 14 பேர் கைது..
கிருஷ்ணகிரியில் அதிநவீன பசுமைத் திட்டம்.. டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் புதிய முயற்சி..
கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள தனது வளாகத்தில், 'அறிவம்' (ARIVAM - AI Data Center, Renewables, Integrated Microgrid Solutions, Validated Engineering & Management Centre) என்ற அதிநவீன பசுமைத் திட்டத்தை உருவாக்க டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த திட்டம், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் துறையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.