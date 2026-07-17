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நகராட்சி நிர்வாகத்துறையில் 50க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்கள் ரத்து: தவெக அரசு அதிரடி...
தமிழகத்தில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் கீழ் வெளியிடப்பட்ட 50க்கும் மேற்பட்ட குறுகிய கால டெண்டர்களை தமிழக வெற்றி கழக அரசு அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அண்மையில் இந்த துறையில் உரிய விதிமுறைகளையும், வழிகாட்டுதல்களையும் முறையாக பின்பற்றாமல் அவசர அவசரமாக டெண்டர்கள் வெளியிடப்பட்டதே இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு முக்கிய காரணம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள டெண்டர்களில் பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவையான தெருவிளக்குகள் அமைக்கும் பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் அடங்கியுள்ளன. இந்த டெண்டர்கள் அனைத்தும் மீண்டும் முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட்டு, தகுந்த விதிமுறைகளின்படி வெளிப்படையான முறையில் புதிய டெண்டர்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று அரசுத் தரப்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே தமிழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள பல பெரிய திட்டங்களின் டெண்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு மறுபரிசீலனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் குறுகிய கால டெண்டர்களும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது அரசியல் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மத்தியில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. அரசின் இந்த அதிரடி ஆக்ஷன், நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முக்கிய முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!
பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.