பல ஆண்டுகளாக ரூ.8.77 கோடி வாடகை கொடுக்கமால் டிமிக்கி கொடுத்த நிறுவனம்.. 2 மாதத்தில் வசூல் செய்த தவெக அரசு..
மயிலாப்பூர் கபாலீசுவரர் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தின் நீண்டகால வாடகை நிலுவை தொகையான ரூ.8.77 கோடியை தனியார் நிறுவனம் செலுத்தியுள்ளது.
மயிலாப்பூர் லஸ் சர்ச் சாலையில் உள்ள 14 கிரவுண்டு 910 சதுர அடி நிலம் கடந்த 1901-ம் ஆண்டு தனியார் நிறுவனத்திற்கு 99 ஆண்டு குத்தகைக்கு விடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், நீண்ட நாட்களாக வாடகை செலுத்தப்படாமல் இருந்ததால், அமைச்சர் ரமேஷ் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி கோவில் இணை ஆணையர் மற்றும் செயல் அலுவலர் மூலம் கடுமையான ஜப்தி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 18 அன்று 15 நாள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அந்நிறுவனம் 10 சதவீதம் டி.டி.எஸ் தொகை போக எஞ்சிய ரூ.8 கோடியே 77 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 436 ரூபாயை கோவில் கணக்கில் செலுத்தியுள்ளது.
இந்த தொகை கோவில் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், வருமான வரித்துறையிடமிருந்து டி.டி.எஸ் தொகையை திரும்ப பெற உரிய நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கோவிலின் உரிமைகளையும் சொத்துகளையும் மீட்கும் வகையில் எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி நடவடிக்கைக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
Edited by Siva