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Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (09:02 IST)

கிருஷ்ணகிரியில் அதிநவீன பசுமைத் திட்டம்.. டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் புதிய முயற்சி..

டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ்
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (09:02 IST)
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கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள தனது வளாகத்தில், 'அறிவம்' (ARIVAM - AI Data Center, Renewables, Integrated Microgrid Solutions, Validated Engineering & Management Centre) என்ற அதிநவீன பசுமைத் திட்டத்தை உருவாக்க டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ்   நிறுவனம் முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த திட்டம், வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தித் துறையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
'அறிவம்' மையம், செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த தரவு மையம், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஒருங்கிணைந்த மைக்ரோகிரிட் தீர்வுகள் மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட பொறியியல் மற்றும் மேலாண்மை மையம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு முழுமையான வசதியாகும். கிருஷ்ணகிரி வளாகத்தில் ஏற்கனவே உள்ள கட்டமைப்புடன் இணைந்து, இந்த புதிய பசுமைத் திட்டமானது தொழில்துறை உற்பத்தியில் புரட்சிகரமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
இந்த வசதியின் மூலம் தொழில்நுட்ப மேம்பாடு, தரக்கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறைகளில் நிறுவனத்தின் திறன் பலமடையும். குறிப்பாக, அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் தயாரிப்புகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறைகளை துரிதப்படுத்தவும், சர்வதேச தரத்திற்கு இணையாக மாற்றவும் இந்த மையம் உதவும்.

தமிழகத்தின் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையில், பிக்டெல்டா எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் இந்தத் திட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளது, இது இப்பகுதியில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், தொழில்நுட்பத் திறனை வளர்க்கவும் பெரிதும் கைகொடுக்கும். இதன் மூலம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மின்னணு உற்பத்தி மற்றும் தொழில்நுட்ப மையமாக மேலும் வலுப்பெறும்.
 
Edited by Siva

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