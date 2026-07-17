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Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (08:32 IST)

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்தாரா பத்திரிகையாளர் விஜயன்? காவல்துறை தரப்பில் விளக்க அறிக்கை..

vijay govt
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (08:32 IST)
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தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க பத்திரிகையாளர் விஜயன் சதி  செய்ததாக கூறப்படும் நிலையில் இதுகுறித்த காவல்துறை தரப்பில் விளக்க அறிக்கை இதோ:
 
 
தமிழகவெற்றி கழகத்தினைச் சார்ந்த ஊத்துக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த யூடியூபர்  மற்றும் 'IPDS' என்ற கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனத்தினை நடத்தி வரும் திருநாவுக்கரசு என்பவர், மேலும் சில நபர்களுடன் சேர்ந்து சட்டமன்ற வாக்கெடுப்பில் த.வெ.க எடுக்கும் நிலைப்பாட்டை மீறி, அவர்கள் சொல்லும்படி வாக்களிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியுள்ளார்.
 
அவ்வாறு செய்தால் ரூபாய் 35 கோடி லஞ்சமாக வழங்குவதாகவும், அவ்வாறு செய்ய மறுத்தால் அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கொடுக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து புலனாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
 
 மேற்படி வழக்கின் புலன் விசாரணையில், திருநாவுக்கரசு மேலும் சிலருடன் சேர்ந்து கூட்டுச்சதி செய்து, இதற்கு "மேகலாயா புராஜக்ட்" என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.
 
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 15 த.வெ.க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை  பெருந்தொகை கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி, ஆட்சியின் நிலைத்தன்மையை சீர்குலைக்கும் வகையில் செயல்பட்டது தெரியவந்துள்ளது.
 
இவ்வழக்கின் ஆவண சாட்சியங்களை ஆய்வு செய்த போது, புதிய தலைமுறை தொலைக்காட்சியின் மூத்த பத்திரிகை ஆசிரியர் திரு. விஜயன் என்பவர் மேற்படி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள திருநாவுக்கரசு என்பவருக்கு ஆட்சேபகரமான வகையில் குறுந்தகவல் அனுப்பி, குற்றச்சதியின் போது தொடர்ச்சியாகத் தொடர்பில் இருந்துள்ளார்.
 
இது குறித்து விசாரிப்பதற்கு பத்திரிகை ஆசிரியர் திரு. விஜயன் என்பவருக்கு முறையாக சம்மன் அனுப்பப்பட்டு 15.07.2026) மற்றும் 16.07.2026 என இரண்டு நாட்கள் விசாரிக்கப்பட்டு வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது.
 
இவ்வழக்கில் அவரது செல்போனில் வழக்கு தொடர்புடைய ஆதாரங்களை அறிய, அது சைபர் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்த அவரிடமிருந்து பெறப்பட்டது. மேலும், தொடர்ந்து விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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