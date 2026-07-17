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  4. High Court Dismisses Bribery Case; CM Vijay and Minister Anand Names Removed from Plea
Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (14:21 IST)

அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமன வழக்கு.. முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆனந்த் பெயர் நீக்கம்...

Bussy anand
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (14:21 IST)
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அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழக அரசு நிர்வாகிகள் ரூபாய் 5 லட்சம் முதல் 30 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெறுவதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் ஆகியோரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. விழுப்புரத்தை சேர்ந்த தவெக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகியான  சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை பதிவு செய்திருந்தார்.
 
இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, தமிழக அரசின் சார்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் முற்றிலும் சட்டப்படியும் தகுதியின் அடிப்படையிலும் மட்டுமே நடைபெறுகிறது என்று நீதிமன்றத்தில் உறுதி அளித்தார். அரசின் இந்த விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அரசு வழக்கறிஞர் நியமனம் தொடர்பான இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தது. மேலும், வழக்கில் எதிர்மனுதாரர்களாக சேர்க்கப்பட்டிருந்த முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆனந்த் ஆகியோரின் பெயர்களை வழக்கிலிருந்து நீக்கி நீதிபதி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
 
அரசு வழக்கறிஞர்களின் தற்காலிக நியமனத்தில் திமுக மற்றும் அதிமுகவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர்களின் பெயர்கள் கூட பரிசீலனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக மனுதாரரே தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளதை நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார். இதன் மூலம், தவெக அரசின் இந்த நியமன நடைமுறைகள் அனைத்தும் எவ்வித அரசியல் பாகுபாடும் இன்றி நியாயமாக நடைபெறுவதையே மனுதாரரின் கூற்று காட்டுகிறது என்று நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் முக்கிய கருத்து தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

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