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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (17:45 IST)

தவெகவில் இணைந்த காங்கிரஸ் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர்

தவெக
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (17:48 IST)
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தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான நகர்வுகள் நடந்து வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளரும், மூத்த நிர்வாகியுமான S.R.S. இப்ராஹிம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்துள்ளார்.

 
காங்கிரஸ் கட்சியில் நீண்ட காலமாகச் செய்தி தொடர்பாளராகவும், மண்டலப் பொறுப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வந்த S.R.S. இப்ராஹிம், கட்சியின் சில இரட்டை நிலைப்பாடுகளால் அதிருப்தி அடைந்து, அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் அண்மையில் விலகினார். இதனைத் தொடர்ந்து, நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு, அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் என். ஆனந்த் முன்னிலையில் தவெகவில் தன்னை முறைப்படி இணைத்துக் கொண்டார். அவருக்குக் கட்சியின் சார்பில் சால்வை அணிவித்து, உறுப்பினர் அட்டை வழங்கி உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.  
 
தவெகவில் இணைந்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய S.R.S. இப்ராஹிம் கூறியபோது, லஞ்சம்-ஊழல் ஒழிப்பு, பெண்கள் பாதுகாப்பு, சிறுபான்மையினர் பாதுகாப்பு என ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கான ஒரு மக்கள் மாடல்  அரசாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் திகழ்கிறது. கட்சியின் இந்தத் தூய்மையான கொள்கைகளும், மக்கள் நலன் சார்ந்த தொலைநோக்குப் பார்வையுமே என்னை இதில் இணைய வைத்தது  என்று அவர்  குறிப்பிட்டார்.
 
மேலும், தவெகவின் கொள்கைகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க முழு மூச்சாகப் பணியாற்றப் போவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More

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