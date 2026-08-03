அதிமுகவின் இன்னொரு விக்கெட் காலி.. தவெகவில் இணைந்தார் வடசென்னை ராஜேஷ்...
அதிமுகவின் முக்கிய முகமாகவும், வடசென்னை வடக்கு மாவட்ட செயலாளராகவும் செயல்பட்டு வந்த ராஜேஷ், அக்கட்சியில் தன்னை எதுவும் கேட்காமல் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டி விலகியுள்ளார். இதனையடுத்து, அவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தார்.
தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா மற்றும் என்.ஆனந்த் ஆகியோர் முன்னிலையில் ராஜேஷ் தவெகவில் தன்னை இணைத்து கொண்டார்.
கடந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பாக ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டவர் ராஜேஷ் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கட்சியில் இணைந்த பின்னர் அவர் அளித்த பரபரப்பான பேட்டி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகி ஒருவர் தவெகவில் இணைந்திருப்பது அக்கட்சிக்கு வடசென்னையில் மேலும் பலம் சேர்க்கும் வகையில் பார்க்கப்படுகிறது. தவெகவின் கொள்கைகளும் செயல்பாடுகளும் தன்னை ஈர்த்துள்ளதாக ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார். தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த இணைப்பின் போது ஏராளமான தொண்டர்கள் உடனிருந்தனர்.
Edited by Siva