தொடர்புடைய செய்திகள்
- திமுக, அதிமுகவை ஓவர்டேக் பண்ணிய தவெக!.. 2 கோடி உறுப்பினர்களை தாண்டியது!..
- எல்லாரும் சேர்ந்து டெல்லிக்கு போய் சொல்லுவோம்!.. சட்டசபையில் உதயநிதி சொன்ன ஐடியா!...
- தவெக ஆட்சியில் கடன் 20 லட்சம் கோடியாக உயரும்!.. தங்கம் தென்னரசு பேட்டி...
- நான் சொன்னது இதுதான்!.. என்ன மன்னிச்சிடுங்க!. மாஸ்டர் மகேந்திரன் விளக்கம்..
- ஒரே நாளில் 12 இடங்களில் பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்முறை!.. சென்னை மக்கள் அதிர்ச்சி..
விஜய் முதல்வரான பின் முதல் பிறந்தநாள்!. முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா?...
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்று அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார். ஒரு நடிகராக விஜய்க்கு இருந்த புகழ் அவரின் அரசியலுக்கு பெரிதும் உதவியது. ஒருபக்கம் மாற்றத்தை விரும்பும் பலரும் திமுகவை விட்டுவிட்டு தவெகவுக்கு வாக்களித்தனர்.
இதன் காரணமாக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதோடு திமுக கூட்டணியில் இருந்த அதன் கூட்டணி கட்சிகளையும் தங்களுடன் இணைத்துக் கொண்டு தவெக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்று 50 நாட்கள் ஆகிவிட்டது.,
இந்நிலையில்தான், ஜூன் 22ம் தேதி நாளை அவர் தனது 52வது பிறந்த நாளை கொண்டாடவிருக்கிறார். நாளை சட்டசபை கூடும் நிலையில் கண்டிப்பாக அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சிகள் ஆகியவை அவருக்கு வாழ்த்து சொல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
. அதோடு தமிழக அரசின் சார்பாக சில புதிய திட்டங்களும் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஒருபக்கம் முதல்வர் விஜயின் பிறந்தநாளை கொண்டாட முடிவு செய்து இருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் முதல்வரான பின் கொண்டாடும் முதல் பிறந்த நாள் என்பதால் அதை மிகவும் விமர்சையாக கொண்டாட தவெகவினர் முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். எனவே கோவில்களில் சிறப்ப பூஜைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் அன்னதானம் உள்ளிட்ட நல உதவிகளையும் செய்ய அவர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இதன் காரணமாக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதோடு திமுக கூட்டணியில் இருந்த அதன் கூட்டணி கட்சிகளையும் தங்களுடன் இணைத்துக் கொண்டு தவெக கூட்டணி ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்று 50 நாட்கள் ஆகிவிட்டது.,
இந்நிலையில்தான், ஜூன் 22ம் தேதி நாளை அவர் தனது 52வது பிறந்த நாளை கொண்டாடவிருக்கிறார். நாளை சட்டசபை கூடும் நிலையில் கண்டிப்பாக அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சிகள் ஆகியவை அவருக்கு வாழ்த்து சொல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
. அதோடு தமிழக அரசின் சார்பாக சில புதிய திட்டங்களும் அறிவிக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இன்று நீட் தேர்வு.. நேற்று ஒரு மாணவி, ஒரு மாணவர் தற்கொலை.. தேர்வு பயமா?
2,300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 'மால்வா கால்வாய்' திட்டம்.. பஞ்சாப் - ஹரியானா மாநிலங்கள் மோதல்...!
பஞ்சாப் அரசு திட்டமிட்டுள்ள 2,300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 'மால்வா கால்வாய்' திட்டம், பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நதிநீர் பங்கீட்டு பிரச்சினையை மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பஞ்சாபில் திட்டமிடப்பட்ட முதல் பெரிய கால்வாய் திட்டம் இதுவென அரசு கூறினாலும், ஹரியானா இதற்கு தீவிர எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.
விஜய் பாணியில் அரசியல்.. பவன் கல்யாண் போடும் பலே திட்டம்...
ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் சந்திரபாபு நாயுடுவின் தெலுங்கு தேசம் மற்றும் பவன் கல்யாணின் ஜனசேனா கட்சிகளுக்கு இடையிலான கூட்டணியில் தற்போது விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. கூட்டணி அரசில் துணை முதல்வராக பொறுப்பு வகிக்கும் பவன் கல்யாண், தங்களது அமைச்சர்கள் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் முறையாக கௌரவிக்கப்படுவதில்லை என்ற அதிருப்தியில் உள்ளார்.
சென்னை - பெங்களூரு உள்பட 7 புல்லட் ரயில்கள்.. மத்திய அரசு அனுமதி..!
திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து செயல்பட்டால் ஆச்சர்யப்படுவதற்கு இல்லை: பெ சண்முகம்...
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம், தமிழக அரசியலில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒரு கருத்தை பதிவிட்டுள்ளார். பத்திரிகையாளர் சித்ரா லக்ஷ்மணன் உடனான நேர்காணல் ஒன்றை பகிர்ந்துள்ள அவர், எதிர்காலத்தில் திமுகவும் அதிமுகவும் இணைந்து ஒரே கட்சியாக செயல்பட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஏதுமில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.