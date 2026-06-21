தொடர்புடைய செய்திகள்
- நடுக்கடலில் கப்பலில் மரணம் அடைந்த தூத்துகுடி மாலுமி.. மனைவிக்கு அரசு வேலை கொடுத்த தவெக அரசு..
- கோவையில் எய்ம்ஸ்.. இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரம்...
- பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இனி மாணவிகளும் படிக்கலாம்.. தமிழக அரசு அரசாணை..
- 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கம்: செப்டம்பர் 17-ல் தொடக்கம்!
- பாரதிராஜா உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதை!. முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு...
பள்ளிகளுக்கு இனி அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை: தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு, அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, 2026-2027 கல்வியாண்டிற்கான புதிய நாள்காட்டியில் இந்த முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
புதிய கல்வி திட்டத்தின்படி, நிகழாண்டுக்கான மொத்த வேலை நாள்கள் 220-லிருந்து 210ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்தின் மூலம் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான ஓய்வு கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த கல்வியாண்டில் காலாண்டுத் தேர்வுகள் செப்டம்பர் 17 முதல் 25 வரையிலும், அரையாண்டுத் தேர்வுகள் டிசம்பர் 16 முதல் 23 வரையிலும் நடைபெற உள்ளது.
பண்டிகைக் காலங்களில் தொடர் விடுமுறைகளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆயுத பூஜை மற்றும் பொங்கல் பண்டிகைகளின் போது வார விடுமுறைகளுடன் இணைந்து மாணவர்கள் தொடர் விடுமுறைகளை பெற முடியும்.
ஏப்ரல் 23, 2027-ஐ கடைசி வேலை நாளாக கொண்டு கல்வி ஆண்டு நிறைவடைகிறது. 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணைகள் பின்னர் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் கிடைத்த இந்த வார விடுமுறை அறிவிப்பு, ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
நடுக்கடலில் கப்பலில் மரணம் அடைந்த தூத்துகுடி மாலுமி.. மனைவிக்கு அரசு வேலை கொடுத்த தவெக அரசு..
ஓமன் நாட்டின் கடற்கரை அருகே நங்கூரமிட்டிருந்த 'எம்.டி செலஸ்டியல்' கப்பலில் பணிபுரிந்த தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த மாலுமி நிஷாந்த் உயிர்த்த நாதன் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். உரிய மருத்துவ சிகிச்சை கிடைக்காததாலும், கப்பல் நிறுவனத்தின் அலட்சியத்தாலும் அவர் உயிரிழந்ததாக இந்திய மாலுமிகள் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. கப்பலில் உடலைப் பாதுகாக்க குளிரூட்டும் வசதி இல்லாததால், உடல் சிதைவடைந்த நிலையில் உள்ளதாக சக ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவையில் எய்ம்ஸ்.. இடத்தை தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரம்...
கோவையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பதற்கான இடத்தைத் தேர்வு செய்யும் பணிகளில் தமிழக அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார். கோவை மாவட்ட ஆட்சியருடன் இது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், விரைவில் நல்ல அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் அவர் கூறினார். மதுரை எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகள் நீண்ட தாமதத்திற்குப் பிறகு தற்போது வேகம் எடுத்துள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் 2 மதிப்பெண்களில் தோல்வி அடைந்தவர்.. இன்று இஸ்ரோவில் விஞ்ஞானி...
இன்று நீட் மறுதேர்வு.. 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதுகின்றனர்.. குளறுபடி இல்லாமல் நடக்குமா?
மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் மறுதேர்வு இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது. கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற தேர்வில் வினாத்தாள் கசிந்ததால் ஏற்பட்ட சர்ச்சைகளை தொடர்ந்து, தேசிய தேர்வு முகமை மற்றும் மத்திய அரசு மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் இந்த மறுதேர்வை நடத்துகின்றன. சுமார் 22 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர்.