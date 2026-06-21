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Last Updated : Sunday, 21 June 2026 (11:27 IST)

பள்ளிகளுக்கு இனி அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை: தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு

தமிழக அரசு
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (11:26 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (11:27 IST)
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தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு, அனைத்து சனிக்கிழமைகளும் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, 2026-2027 கல்வியாண்டிற்கான புதிய நாள்காட்டியில் இந்த முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
புதிய கல்வி திட்டத்தின்படி, நிகழாண்டுக்கான மொத்த வேலை நாள்கள் 220-லிருந்து 210ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்தின் மூலம் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான ஓய்வு கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த கல்வியாண்டில் காலாண்டுத் தேர்வுகள் செப்டம்பர் 17 முதல் 25 வரையிலும், அரையாண்டுத் தேர்வுகள் டிசம்பர் 16 முதல் 23 வரையிலும் நடைபெற உள்ளது.
 
பண்டிகைக் காலங்களில் தொடர் விடுமுறைகளும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, கிருஷ்ண ஜெயந்தி, விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆயுத பூஜை மற்றும் பொங்கல் பண்டிகைகளின் போது வார விடுமுறைகளுடன் இணைந்து மாணவர்கள் தொடர் விடுமுறைகளை பெற முடியும். 
 
ஏப்ரல் 23, 2027-ஐ கடைசி வேலை நாளாக கொண்டு கல்வி ஆண்டு நிறைவடைகிறது. 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணைகள் பின்னர் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின் கிடைத்த இந்த வார விடுமுறை அறிவிப்பு, ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

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