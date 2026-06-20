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திமுக, அதிமுகவை ஓவர்டேக் பண்ணிய தவெக!.. 2 கோடி உறுப்பினர்களை தாண்டியது!..
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்து தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் மாறியிருக்கிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் கடந்த 60 ஆண்டுகளாக மக்கள் பார்த்த, புரிந்துகொண்ட அரசியலை மாற்றிவிட்டது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
குறிப்பாக அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளே கூட்டணி அமைத்து மட்டுமே தேர்தலை சந்திக்கும் போது விஜய் தைரியமாக எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்துப் போட்டியிட்டு அதில் வெற்றியும் பெற்று காட்டியுள்ளார். குறிப்பாக ஓட்டுக்கு பணம், சாதி, மதத்தை தாண்டி மக்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்துள்ளனர். அதேபோல், 60 வருடங்களுக்கு பின் கூட்டணி ஆட்சியை விஜய் அமைத்திருக்கிறார்.
மொத்தத்தில் ஒரு விசில் புரட்சியே விஜய் செய்து காட்டிவிட்டார். அரசின் மீது விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் இந்த சாதனைகளை யாரும் புறந்தள்ளி விட முடியாது. இந்நிலையில்தன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை தற்போது இரண்டு கோடியை தாண்டியிருக்கிறது. தென்னிந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட கட்சிகளில் அதிக உறுப்பினர்களைக் கொண்ட முதல் கட்சியாக தவெக தற்போது உருவெடுத்துள்ளது.
2023ம் வருடம் திமுகவுக்கு ஒரு கோடி உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள். அதை இரண்டு கோடியாக உயர்த்த வேண்டும் என்று திமுக தொண்டர்களிடம் முக ஸ்டாலின் பேசியிருந்தார். ஒருபக்கம் அதிமுகவுக்கு ஒரு கோடி 35 லட்சம் முதல் ஒரு கோடி 75 லட்சம் வரை உறுப்பினர்கள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மொத்தத்தில் உறுப்பினர் எண்ணிக்கையில் திமுக, அதிமுக இரண்டு கட்சிகளையும் ஓவர் டேக் செய்து முன்னேறியிருக்கிறது தவெக.
குறிப்பாக அதிமுக, திமுக போன்ற கட்சிகளே கூட்டணி அமைத்து மட்டுமே தேர்தலை சந்திக்கும் போது விஜய் தைரியமாக எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்துப் போட்டியிட்டு அதில் வெற்றியும் பெற்று காட்டியுள்ளார். குறிப்பாக ஓட்டுக்கு பணம், சாதி, மதத்தை தாண்டி மக்கள் தவெகவுக்கு வாக்களித்துள்ளனர். அதேபோல், 60 வருடங்களுக்கு பின் கூட்டணி ஆட்சியை விஜய் அமைத்திருக்கிறார்.
மொத்தத்தில் ஒரு விசில் புரட்சியே விஜய் செய்து காட்டிவிட்டார். அரசின் மீது விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் இந்த சாதனைகளை யாரும் புறந்தள்ளி விட முடியாது. இந்நிலையில்தன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உறுப்பினர் சேர்க்கை தற்போது இரண்டு கோடியை தாண்டியிருக்கிறது. தென்னிந்தியாவில் தொடங்கப்பட்ட கட்சிகளில் அதிக உறுப்பினர்களைக் கொண்ட முதல் கட்சியாக தவெக தற்போது உருவெடுத்துள்ளது.
திமுக, அதிமுகவை ஓவர்டேக் பண்ணிய தவெக!.. 2 கோடி உறுப்பினர்களை தாண்டியது!..
வாயை திறக்காத முதல்வர்!. விஜயை கலாய்த்த திமுக!.. சட்டசபையில் அமளி!..
இத்தாலி பிரதமர் என்னிடம் கெஞ்சினார்.. டிரம்ப் ஆணவ பேச்சு.. நான் யாரிடமும் இதுவரை கெஞ்சியதில்லை.. மெலோனி பதிலடி...
சமீபத்தில் நடந்த ஜி7 உச்சிமாநாட்டில், இத்தாலிய பிரதமர் ஜியோர்ஜியா மெலோனி தன்னிடம் புகைப்படம் எடுக்க "கெஞ்சினார்" என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியதற்கு, மெலோனி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ட்ரம்ப்பின் இந்த பேச்சு முற்றிலும் பொய்யானது என்றும், நட்பு நாடுகளை அவர் நடத்தும் விதம் ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் மெலோனி சாடியுள்ளார்.
12 வயது சிறுவன் ஓட்டிய ரூ.75 லட்சம் மதிப்புள்ள சொகுசு கார்.. தந்தையை கைது செய்த போலீசார்...
ஹைதராபாத் நகரின் முக்கிய சாலையில் சிறுவன் ஒருவன் அதிவேக சொகுசு காரை ஓட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து, அந்த சிறுவனின் தந்தை மீது ஹைதராபாத் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும், சட்டவிரோதமாக இயக்கப்பட்ட அந்த ‘எம்ஜி சைபர்ஸ்டர்’ காரையும் போலீஸார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
கடந்த வருடம் சகோதரர்.. இந்த வருடம் எதிர்க்கட்சி தலைவர்... ராகுல் காந்திக்கு ஸ்டாலினின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து...
அரசியலில் ஒரு வருடம் என்பது மிக நீண்ட காலம் என்பதை தமிழக அரசியல் களம் உணர்த்தியுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டு ராகுல் காந்தியின் பிறந்தநாளுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரை "சித்தாந்த ரீதியான எனது சகோதரர்" என்று உருகி பாராட்டினார். ஆனால், இன்று அதாவது ஜூன் 19 அன்று அவர் வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தி, "மதிப்பிற்குரிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்" என வெறும் கடமைக்காக, மிகவும் சம்பிரதாயமாக மாறியுள்ளது.