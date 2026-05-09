சனி, 9 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (15:19 IST)

இனிமே அதிமுகவுக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன்.. சீரியல் நடிகர் வெளியிட்ட வீடியோ...

eps vijay
விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகள் மட்டுமே கிடைத்ததால் அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், ஆட்சியமைக்க இன்னும் 10 எம்.எல்.ஏக்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். அதேநேரம், சில கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தாலும் இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. எனவே, தவெகவின் முடிவுக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

ஒருபக்கம், பெரும்பான்மையான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதாலும் அதிக சதவீத வாக்குகளை பெற்றதாலும் விஜயை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்.. விஜய் தனது ஜெஜாரிட்டையை சட்டசபையில் நிரூபிப்பார் என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள். ஆனால் மூன்று முறை விஜய் ஆளுநரை சந்தித்து இது பற்றி கோரிக்கை வைத்தும் ஆளுநர் இதுவரை தவெகவ்வை ஆட்சியமைக்க  அழைக்கவில்லை..

இது விஜயின் ரசிகர்களையும், பொதுமக்களையும், திரையுலகிலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்நிலையில் பிரபல சின்னத்திரை நடிகர் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் ‘கடந்த பல வருடங்களாகவே நான் இரட்டை இலைக்குதான்  வாக்களித்து வந்தேன்.. ஏனெனில் நான் ஒரு எம்ஜிஆர் ரசிகன். ஆனால் நடப்பதை எல்லாம் பார்க்கும்போது இனிமேல் நான் அதிமுகவுக்கு வாக்களிக்க மாட்டேன்..

ஒருவர் அரசியலுக்கு வரவேண்டும் என்றால் மக்களுக்கு நல்ல செய்ய வேண்டும் என்கிற நல்ல மனம் இருந்தால் போதும்.. ஒருவர் எந்தவித பின்னணியும் இல்லாமல் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு மேலே வந்திருக்கிறார்.. அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் இந்த அரசியல்வாதிகள் என்னென்ன செய்கிறார்கள்.. இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது கேவலமாக இருக்கிறது’ என அந்த வீடியோவில் கூறியிருக்கிறார்.


12ம் வகுப்பில் குறைந்த மதிப்பெண் - திருப்பூரில் மாணவி தற்கொலை!...

12ம் வகுப்பில் குறைந்த மதிப்பெண் - திருப்பூரில் மாணவி தற்கொலை!...பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் குறைவான மதிப்பெண் பெற்றதால் மாணவி ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

விஜய் சி.எம் ஆகல!. தாங்க முடியல!.. தவெக தொண்டர் தீக்குளிப்பு!...

விஜய் சி.எம் ஆகல!. தாங்க முடியல!.. தவெக தொண்டர் தீக்குளிப்பு!...விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ரசிகர்களை நம்பியே விஜய் அரசியலுக்கும் வந்தார்.

ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு என் வாழ்த்துக்கள்!.. பழனிச்சாமி டிவிட்!. பின் வாங்கியதா அதிமுக?..

ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு என் வாழ்த்துக்கள்!.. பழனிச்சாமி டிவிட்!. பின் வாங்கியதா அதிமுக?..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதால் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என பலரும் எதிர்பார்த்தனர்.

இப்ப சொல்லமாட்டேன்!. 4 மணிக்கே மேல் சொல்றேன்... இழுத்தடிக்கும் திருமாவளவன்..

இப்ப சொல்லமாட்டேன்!. 4 மணிக்கே மேல் சொல்றேன்... இழுத்தடிக்கும் திருமாவளவன்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தேவைப்பட்டது.

11 மணியில் இருந்து 4 மணிக்கு மாற்றம்.. விசிக முடிவில் தான் இருக்கிறது விஜய்யின் முதல்வர் கனவு..!

11 மணியில் இருந்து 4 மணிக்கு மாற்றம்.. விசிக முடிவில் தான் இருக்கிறது விஜய்யின் முதல்வர் கனவு..!தமிழக அரசியல் களத்தில் நிலவி வரும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்த தனது அதிகாரப்பூர்வ முடிவை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்க உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com