சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (13:09 IST)

தம்பி திருமாவளவன் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் - ராமதாஸ் கோரிக்கை...

தமிழ்நாட்டில் நடந்துமுடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், ஆட்சியமைக்க 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. அதில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதால் தவெகவின் பலம் 116 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனாலும் இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.

எனவே, நேற்று மாலை மூன்றாவது முறையாக தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். ஆனாலும் இப்போதுவரை தவெகவை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.

இந்நிலையில், பாமக நிறுவனம் மருத்துவர் ராமதாஸ் ‘தமிழ்நாடு மக்களின் உணர்வுகளை மதித்து புதிய ஆட்சியை ஏற்படுத்த தம்பி திருமாவளவன் உடனடியாக தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கவேண்டும். அவரின் ஆதரவைக்கொண்டு அமையும் புதிய அரசு சிறப்பாக செயல்படுத்த ஆலோசனைகளை வழங்கிடவேண்டும் என்பதை வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம்’ என கூறியிருக்கிறார். இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது பற்றி திருமாவளவன் அறிவிக்கவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவறான ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்தாரா விஜய்?.. பரபர அப்டேட்..

தவறான ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்தாரா விஜய்?.. பரபர அப்டேட்..ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் நேற்று மாலை ஆளுநர் அர்லேகரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கொடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் கடிதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

விஜய் பெரிய நடிகரா இருந்தா எனக்கென்ன!.. வீடியோவை எடுத்தது யார்?.. டிடிவி தினகரன் கேள்வி!..

விஜய் பெரிய நடிகரா இருந்தா எனக்கென்ன!.. வீடியோவை எடுத்தது யார்?.. டிடிவி தினகரன் கேள்வி!..தவெக ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக நேற்று ஆளுநரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்று வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். நேற்று நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் அவர் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தங்களும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்.

