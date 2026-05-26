  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. TN Chief Secretary Saikumar and Home Secretary Manivasan Attend UPSC Meeting in Delhi for New DGP Selection
Written By
Last Updated : Tuesday, 26 May 2026 (14:08 IST)

தமிழகத்தின் புதிய டிஜிபி யார்? டெல்லியில் தலைமைச் செயலாளர், உள்துறைச் செயலாளர் அவசர ஆலோசனை!

புதிய டிஜிபி நியமனம்
Publish: Tue, 26 May 2026 (14:04 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (14:08 IST)
google-news
தமிழகக் காவல் துறையின் புதிய சட்டம்-ஒழுங்கு டிஜிபி  மற்றும் காவல்துறைத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான மிக முக்கியமான உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் உள்ள மத்திய பொதுப்பணித் தேர்வாணைய தலைமையகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
 
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, தமிழகத்திற்கு நிரந்தர மற்றும் முழுநேர டிஜிபியை நியமிப்பதற்கான பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி தகுதியான மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளின் பெயர்களை பரிசீலித்து, அதிலிருந்து மூன்று பேர் கொண்ட இறுதிப் பட்டியலை  மாநில அரசுக்கு பரிந்துரைக்க இந்த எம்பேனல்மென்ட் கமிட்டி கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
 
இந்த முக்கியத்துவமிக்க ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் ஐஏஎஸ் மற்றும் உள்துறை செயலாளர் மணிவாசன் ஐஏஎஸ் ஆகியோர் டெல்லி சென்றிருந்தனர். கூட்டத்தில், தகுதியான அதிகாரிகளின் பணி பதிவேடுகள் மற்றும் சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் விரிவான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 
 
யுபிஎஸ்சி கமிட்டி இறுதி செய்யும் 3 அதிகாரிகள் அடங்கிய பரிந்துரைப் பட்டியல் விரைவில் முறைப்படி மாநில அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது. அதிலிருந்து ஒருவரை தமிழகத்தின் புதிய சட்டம்-ஒழுங்கு டிஜிபியாக முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாக தேர்வு செய்து அறிவிப்பார் என்பதால், காவல்துறை வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

நாங்க ஆட்சியை கவுக்க மாட்டோம்!.. பயப்பட வேண்டாம்!.. தவெகவுக்கு திருமா அட்வைஸ்!..

நாங்க ஆட்சியை கவுக்க மாட்டோம்!.. பயப்பட வேண்டாம்!.. தவெகவுக்கு திருமா அட்வைஸ்!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது

நாங்கெல்லாம் விஜய்க்குதான் ஓட்டு போட்டோம்!.. ஆனா!.. டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் புலம்பல்!...

நாங்கெல்லாம் விஜய்க்குதான் ஓட்டு போட்டோம்!.. ஆனா!.. டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் புலம்பல்!...தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றவுடனேயே டாஸ்மாக் தொடர்பாக பல அதிரடியான அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியானது

அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்யும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்!.. தவெக போடும் கணக்கு!...

அடுத்தடுத்து ராஜினாமா செய்யும் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்!.. தவெக போடும் கணக்கு!...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றது.

6 மாசம் கம்முன்னு இருப்போம்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஏன் கத்துறீங்க!.. செங்கோட்டையன் பேட்டி!..

6 மாசம் கம்முன்னு இருப்போம்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஏன் கத்துறீங்க!.. செங்கோட்டையன் பேட்டி!..ஏற்கனவே அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 24 பேர் தவெகவுக்கு ஆதரவாக சட்டசபையில் வாக்களித்தனர்.

தமிழகம் போலவே மேற்குவங்கத்திலும்... பள்ளி, கல்லூரி, கோவில்களுக்கு அருகே மதுக்கடைகள் தடை.. முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி அதிரடி..!

தமிழகம் போலவே மேற்குவங்கத்திலும்... பள்ளி, கல்லூரி, கோவில்களுக்கு அருகே மதுக்கடைகள் தடை.. முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி அதிரடி..!மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சர் சுவேந்து அதிகாரி, நதியா மாவட்டத்தின் கல்யாணி பகுதியில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட நிர்வாக ஆய்வு கூட்டத்திற்கு பிறகு சாமானிய மக்கள் மற்றும் பெண்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு அதிரடியான நலத்திட்டங்களை இன்று அறிவித்துள்ளார்.