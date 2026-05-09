சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (13:00 IST)

தெலுங்கானாவுக்கு போன 4 தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்!.. காரணம் என்ன?...

vijay
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும் ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில், ஆட்சியில் அமர மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. அதில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதால் தவெகவின் பலம் 116 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.

எனவே, நேற்று மாலை மீண்டும் 3வது முறையாக தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து மீண்டும் தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால் தொடர்ந்து ஆளுநர் மௌனம் காத்து வருகிறார்..

இந்நிலையில், தவெக எம்.எல்.ஏக்களில் 4 பேர் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறும் தெலுங்கானாவுக்கு சென்றுள்ளான்ர். இதற்கான காரணம் தெரியவில்லை. அதேநேரம், சட்டப்பேரவையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறும்போது சென்னை திரும்புவார்கள் என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஏற்கனவே ஒரு தவெக எம்.எல்.ஏ பெங்களூருக்கு சென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தவறான ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்தாரா விஜய்?.. பரபர அப்டேட்..ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் நேற்று மாலை ஆளுநர் அர்லேகரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கொடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் கடிதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

விஜய் பெரிய நடிகரா இருந்தா எனக்கென்ன!.. வீடியோவை எடுத்தது யார்?.. டிடிவி தினகரன் கேள்வி!..தவெக ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக நேற்று ஆளுநரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்று வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். நேற்று நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் அவர் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தங்களும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்.

