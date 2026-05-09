தெலுங்கானாவுக்கு போன 4 தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்!.. காரணம் என்ன?...
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும் ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில், ஆட்சியில் அமர மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. அதில், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதால் தவெகவின் பலம் 116 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.
எனவே, நேற்று மாலை மீண்டும் 3வது முறையாக தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து மீண்டும் தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால் தொடர்ந்து ஆளுநர் மௌனம் காத்து வருகிறார்..
இந்நிலையில், தவெக எம்.எல்.ஏக்களில் 4 பேர் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறும் தெலுங்கானாவுக்கு சென்றுள்ளான்ர். இதற்கான காரணம் தெரியவில்லை. அதேநேரம், சட்டப்பேரவையில் வாக்கெடுப்பு நடைபெறும்போது சென்னை திரும்புவார்கள் என தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. ஏற்கனவே ஒரு தவெக எம்.எல்.ஏ பெங்களூருக்கு சென்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.