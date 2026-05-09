சனி, 9 மே 2026
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (13:28 IST)

இப்ப சொல்லமாட்டேன்!. 4 மணிக்கே மேல் சொல்றேன்... இழுத்தடிக்கும் திருமாவளவன்..

vijay thiruma
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. எனவே காங்கிரஸ், விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம் எழுதியிருந்தார்.

அதை ஏற்றுக்கொண்டு காங்கிரஸ் மற்றும் இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்து விட்டார்கள் எனவே தவெகவின் பலம் 116ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க இன்னும் 2 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. ஆனால் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் இதுவரை தனது முடிவை சொல்லாமல் இருக்கிறார்..

கடந்த வியாழக்கிழமை இரவு செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘விஜய் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். நாளை காலை நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசித்துவிட்டு இதுபற்றி பதில் சொல்வொம் என்றார்.. அதன்பின் இன்று மாலைதான் நிர்வாகிகளிடம் பேசப்போகிறோம் என நேற்று காலை சொன்னார். அதோடு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் முடிவுகளையும் தெரிந்து கொண்டு நாங்கள் முடிவை சொல்வோம் என கூறியிருந்தார். இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் தவெகவுக்கு  தரவு தெரிவித்துவிட்ட பின்னரும் திருமாவளவன் அமைதியாகவே இருக்கிறார்..

இன்று காலை திருமாவளவன் தனது முடிவை சொல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. எனவே தவெந்க தொண்டர்களும், செய்தியாளர்களும் சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விசிக தலைமை அலுவலகம் முன்பு குவிந்தார்கள். இப்போது ‘இப்போது எங்கள் முடிவை சொல்லப்போவதில்லை.. எங்கள் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் தனது முடிவை அறிவிப்பார்’ என  விசிக நிர்வாகிகள் கூறினர்.எதற்காக திருமாவளவன் இப்படி இழுத்திருக்கிறார் என்பது புரியாத புதிராகவே இருக்கிறது..

தவறான ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்தாரா விஜய்?.. பரபர அப்டேட்..ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் நேற்று மாலை ஆளுநர் அர்லேகரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கொடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் கடிதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

விஜய் பெரிய நடிகரா இருந்தா எனக்கென்ன!.. வீடியோவை எடுத்தது யார்?.. டிடிவி தினகரன் கேள்வி!..தவெக ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக நேற்று ஆளுநரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.

மேற்கு வங்கத்தின் முதல் பாஜக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்பு! 2 துணைமுதல்வர்கள்?அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 207 இடங்களைக் கைப்பற்றி வரலாற்று வெற்றி பெற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில், மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக சுவேந்து அதிகாரி இன்று பதவியேற்கிறார். நேற்று நடைபெற்ற எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா முன்னிலையில் அவர் சட்டமன்ற கட்சித் தலைவராக ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு கேட்டது, முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம்: போட்டுடைத்த இடதுசாரிகள்..தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் ஜி. ராமகிருஷ்ணன் தனியார் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அதில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தங்களும் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளதை வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்ட அவர், தற்போதைய சூழலில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதற்கான காரணங்களை விளக்கினார்.

