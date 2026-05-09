விஜய் சி.எம் ஆகல!. தாங்க முடியல!.. தவெக தொண்டர் தீக்குளிப்பு!...
விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ரசிகர்களை நம்பியே விஜய் அரசியலுக்கும் வந்தார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது. அதேநேரம் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை..
ஏனெனில் ஆட்சியில் அமர மேலும் 10 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. அதேநேரம் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்க முன்வந்த நிலையில் கூட 116 எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இன்னும் இரண்டு எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே ஆட்சி அமைக்க வேண்டிய நிலை..
எனவே, விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் உதவியை எதிர்பார்த்து தவெக காத்திருக்கிறது. இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் திருமாவளவன் தனது முடிவையும் அறிவிக்கவிருக்கிறார்.. ஒருபக்கம் கடந்த 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவு வெளியானவுடனேயே அடுத்த நாளே விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார் என அவரின் தீவிர ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள்.
ஆனால் ஆளுநரை மூன்று முறை விஜய் நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தும் இப்போதுவரை தவெக ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.. நேற்று இரவு எல்லாம் ஆதரவு கொடுத்து விட்டார்கள் நாளை காலை விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கிறார் என செய்திகள் வெளியானது. எனவே விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். ஆனால் திருமாவளவனும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முஸ்லீம் கட்சியும் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்பது பின்னர்தான் தெரிய வந்தது. எனவே தவெக ஆட்சி அமைப்பதும், விஜய் முதல்வராவதும் இழுத்துக் கொண்டே போகிறது.
இந்நிலையில், நெல்லை அருகே தவெக தொண்டர் ஒருவர் விஜய் முதலமைச்சராவதில் தொடர்ச்சியாக தாமதம் ஏற்பட்டு வருவதால் மன உளைச்சள் ஏற்பட்டு தீக்குளித்துள்ளார். தீக்காயங்களோடு தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.