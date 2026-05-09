சனி, 9 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (14:05 IST)

விஜய் சி.எம் ஆகல!. தாங்க முடியல!.. தவெக தொண்டர் தீக்குளிப்பு!...

vijay
விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த ரசிகர்களை நம்பியே விஜய் அரசியலுக்கும் வந்தார். நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது. அதேநேரம் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை..

ஏனெனில் ஆட்சியில் அமர மேலும் 10 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை. அதேநேரம் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்க முன்வந்த நிலையில் கூட 116 எம்எல்ஏக்கள் மட்டுமே இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இன்னும் இரண்டு எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு இருந்தால் மட்டுமே ஆட்சி அமைக்க வேண்டிய நிலை..

எனவே, விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் உதவியை எதிர்பார்த்து தவெக காத்திருக்கிறது. இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் திருமாவளவன் தனது முடிவையும் அறிவிக்கவிருக்கிறார்.. ஒருபக்கம் கடந்த 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவு வெளியானவுடனேயே அடுத்த நாளே விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார் என அவரின் தீவிர ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள்.

ஆனால் ஆளுநரை மூன்று முறை விஜய் நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தும் இப்போதுவரை தவெக ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.. நேற்று இரவு எல்லாம் ஆதரவு கொடுத்து விட்டார்கள் நாளை காலை விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கிறார் என செய்திகள் வெளியானது. எனவே விஜய் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள். ஆனால் திருமாவளவனும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முஸ்லீம் கட்சியும் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்பது பின்னர்தான் தெரிய வந்தது. எனவே தவெக ஆட்சி அமைப்பதும், விஜய் முதல்வராவதும்  இழுத்துக் கொண்டே போகிறது.

இந்நிலையில், நெல்லை அருகே தவெக தொண்டர் ஒருவர் விஜய் முதலமைச்சராவதில் தொடர்ச்சியாக தாமதம் ஏற்பட்டு வருவதால் மன உளைச்சள் ஏற்பட்டு தீக்குளித்துள்ளார். தீக்காயங்களோடு தற்போது அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

இப்ப சொல்லமாட்டேன்!. 4 மணிக்கே மேல் சொல்றேன்... இழுத்தடிக்கும் திருமாவளவன்..

இப்ப சொல்லமாட்டேன்!. 4 மணிக்கே மேல் சொல்றேன்... இழுத்தடிக்கும் திருமாவளவன்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தேவைப்பட்டது.

11 மணியில் இருந்து 4 மணிக்கு மாற்றம்.. விசிக முடிவில் தான் இருக்கிறது விஜய்யின் முதல்வர் கனவு..!

11 மணியில் இருந்து 4 மணிக்கு மாற்றம்.. விசிக முடிவில் தான் இருக்கிறது விஜய்யின் முதல்வர் கனவு..!தமிழக அரசியல் களத்தில் நிலவி வரும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்த தனது அதிகாரப்பூர்வ முடிவை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்க உள்ளது.

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி: தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி: தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்பு!இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியானது, அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வலுவடைந்து புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக உருவாகக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு மக்களுக்குக் குளிர்ச்சியான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.

உதயநிதி ஐடியாவுக்கு எதிர்ப்பு.. கனிமொழிக்கு ஆதரவு.. சிதறும் திமுக தொண்டர்கள்?

உதயநிதி ஐடியாவுக்கு எதிர்ப்பு.. கனிமொழிக்கு ஆதரவு.. சிதறும் திமுக தொண்டர்கள்?தமிழக அரசியல் களம் எதிர்பாராத திருப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது. விஜய் முதல்வர் ஆவதைத் தடுக்க, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க திமுக தலைமை திரைமறைவில் முயற்சி செய்ததாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் அக்கட்சித் தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தம்பி திருமாவளவன் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் - ராமதாஸ் கோரிக்கை...

தம்பி திருமாவளவன் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் - ராமதாஸ் கோரிக்கை...தமிழ்நாட்டில் நடந்துமுடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com