சனி, 9 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: சனி, 9 மே 2026 (13:45 IST)

ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு என் வாழ்த்துக்கள்!.. பழனிச்சாமி டிவிட்!. பின் வாங்கியதா அதிமுக?..

eps vijay
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதால் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என பலரும் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்டனர். எனவே திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு விஜய் கடிதம் எழுதினார்..

அதில் காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துவிட்டன. ஆனாலும் ஆட்சியமைக்க மேலும், இரண்டு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் என்கிற நிலையில் விசிகவின் ஆதரவை எதிர்பார்த்து தவெக காத்திருக்கிறது. இன்று மாலை 4 மணிக்கு மேல் திருமாவளவன் தனது முடிவை சொல்லவிருக்கிறார்..

ஒருபக்கம் தமிழகத்தில் திமுகவின் ஆதரவோடு அதிமுக ஆட்சி அமைப்போகிறது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீண்டும் முதல்வராகவுள்ளார். திமுக வெளியே இருந்து ஆதரவு கொடுக்கவுள்ளது.. அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து வருகிறது என கடந்து இரண்டு நாட்களாகவே செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. இதை பலரும் நம்பினார்கள்..

இந்நிலையில், அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது எக்ஸ் தளத்தில் ‘நடைபெற்று முடிந்த 17வது தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைத் தேர்தலில் பல்வேறு கட்சிகள் சார்பில் வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் கட்சிக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார். இதன் மூலம் ஆட்சி அமைக்கும் முயற்சியை அதிமுக கைவிட்டது தெரிய வந்திருக்கிறது. இன்று காலை அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் எல்.ஏல்.ஏக்களுடன் ஆலோசனை செய்த நிலையில் பழனிச்சாமி இப்படி கூறியிருக்கிறார்.

இப்ப சொல்லமாட்டேன்!. 4 மணிக்கே மேல் சொல்றேன்... இழுத்தடிக்கும் திருமாவளவன்..

இப்ப சொல்லமாட்டேன்!. 4 மணிக்கே மேல் சொல்றேன்... இழுத்தடிக்கும் திருமாவளவன்..நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தேவைப்பட்டது.

11 மணியில் இருந்து 4 மணிக்கு மாற்றம்.. விசிக முடிவில் தான் இருக்கிறது விஜய்யின் முதல்வர் கனவு..!

11 மணியில் இருந்து 4 மணிக்கு மாற்றம்.. விசிக முடிவில் தான் இருக்கிறது விஜய்யின் முதல்வர் கனவு..!தமிழக அரசியல் களத்தில் நிலவி வரும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்த தனது அதிகாரப்பூர்வ முடிவை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்க உள்ளது.

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி: தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி: தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு மழை நீடிக்க வாய்ப்பு!இலங்கையை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவி வரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியானது, அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் வலுவடைந்து புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக உருவாகக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும் நிலையில், இந்த அறிவிப்பு மக்களுக்குக் குளிர்ச்சியான செய்தியாக அமைந்துள்ளது.

உதயநிதி ஐடியாவுக்கு எதிர்ப்பு.. கனிமொழிக்கு ஆதரவு.. சிதறும் திமுக தொண்டர்கள்?

உதயநிதி ஐடியாவுக்கு எதிர்ப்பு.. கனிமொழிக்கு ஆதரவு.. சிதறும் திமுக தொண்டர்கள்?தமிழக அரசியல் களம் எதிர்பாராத திருப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது. விஜய் முதல்வர் ஆவதைத் தடுக்க, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க திமுக தலைமை திரைமறைவில் முயற்சி செய்ததாக வெளியாகி இருக்கும் தகவல் அக்கட்சித் தொண்டர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தம்பி திருமாவளவன் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் - ராமதாஸ் கோரிக்கை...

தம்பி திருமாவளவன் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் - ராமதாஸ் கோரிக்கை...தமிழ்நாட்டில் நடந்துமுடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றும் ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com