  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tn government increased the dearness allowance
Written By
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (14:52 IST)

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..

vijay
Publish: Thu, 14 May 2026 (14:52 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (14:57 IST)
google-news
தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார். போதைப் பொருட்கள் தடுப்பு, பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு, டாஸ்மாக் கடைகளில் மூடுவது என தொடர்ந்து அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. இது எல்லாமே மக்களிடம் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

இன்று காலை முதலே பல அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. முதலில் கலைஞர் மகளிர் இலவச பேருந்து சேவை தொடரும்.. அது நிறுத்தப்படாது என தமிழக அரசு அறிவித்தது.. அதேபோல், மே மாதத்திற்கான மகளிர் உரிமைத்தொகை 1000 ரூபாய் விரைவில் வரவழைக்கப்படும்’ எனவும் தமிழக அரசு அறிவித்தது..

தற்போது அடுத்த அறிவிப்பாக தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான அகவிலைப்படி இரண்டு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருக்கிறார். நட்பாண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் அகவிலைப்படி உயர்வு அமலுக்கு வருகிறது. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு 58 சதவீதமாக இருந்த அகவிலைப்படி தற்போது 60 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த அகவிலைப்படி உயர்வால் அரசுக்கு வருடத்திற்கு ரூ.1230 கோடி கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்திருக்கிறது. அகவிலைப்படி உயர்வால் 16 லட்சம் அரசு அலுவலர்கள், ஆசிரியர்கள், ஓய்வூதியர்கள் பயன்பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..

அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!

தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.