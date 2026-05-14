தொடர்புடைய செய்திகள்
- நிதிநிலை குறித்து அதிகாரிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை!.. வெள்ளை அறிக்கை வெளியாகுமா?..
- ரீல் அரசியலா?.. விஜய் ரியல் அரசியலை காட்டிட்டாரே!.. ரங்கராஜ் பாண்டே ராக்ஸ்..
- இனி எப்பவும் திமுக ஜெயிக்காதுன்னு உதயநிதி ஃப்ரூவ் பண்றார்!.. ஸ்ரீதர் வேம்பு டிவிட்..
- NDA கூட்டணியில் இருந்து அதிமுக விலகிவிட்டதா? பாஜகவுடன் இனி ஒட்டும் இல்லை, உறவும் இல்லையா?
- தெரியாம பண்ணிட்டேன்!. மன்னிச்சிடுங்க!.. கட்சியில சேர்த்துக்குங்க!.. தாடி பாலாஜி ஃபீலிங்!...
மாணவ, மாணவிகளின் வங்கி கணக்கில் ரூ.1000!.. சர்ப்பரைஸ் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!...
தமிழகத்தில் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.முதலமைச்சரானது முதலே விஜய் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.போதைப் பொருள் கட்டுப்பாடு, பெண்களின் பாதுகாப்பு, டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவது என அதிரடி காட்டு வருகிறார்..
ஒருபக்கம் திமுக ஆட்சியில் அமல்படுத்தப்பட்ட பல திட்டங்கள் தவெக ஆட்சியில் தொடருமா என்கிற சந்தேகம் மக்களிடம் இருந்தது. திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இருவரும் திமுக திட்டங்களை அப்படியே தொடர வேண்டும் என கோரிக்கையும் வைத்திருந்தனர். இந்நிலையில்தான் புதுமைப்பெண், தவப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் 1000 ரூபாய் இன்று காலை அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வர வைக்கப்பட்டது..
முந்தையை அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும் என முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று சட்டசபையில் கூறியிருந்த நிலையில் இன்று உதவி தொகை வரவ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதேபோல் அடுத்து மகளிர் தொகையும் வர வைக்கப்படுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு பெண்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
ஒருபக்கம் திமுக ஆட்சியில் அமல்படுத்தப்பட்ட பல திட்டங்கள் தவெக ஆட்சியில் தொடருமா என்கிற சந்தேகம் மக்களிடம் இருந்தது. திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இருவரும் திமுக திட்டங்களை அப்படியே தொடர வேண்டும் என கோரிக்கையும் வைத்திருந்தனர். இந்நிலையில்தான் புதுமைப்பெண், தவப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் 1000 ரூபாய் இன்று காலை அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வர வைக்கப்பட்டது..
முந்தையை அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும் என முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று சட்டசபையில் கூறியிருந்த நிலையில் இன்று உதவி தொகை வரவ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதேபோல் அடுத்து மகளிர் தொகையும் வர வைக்கப்படுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு பெண்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.
அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி அறிவிப்பு..
மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...
பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.