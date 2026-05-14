  3. த‌மிழக‌ம்
  4. chief minsier vijay givien 1000 rupees to student
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (12:26 IST)

மாணவ, மாணவிகளின் வங்கி கணக்கில் ரூ.1000!.. சர்ப்பரைஸ் கொடுத்த முதல்வர் விஜய்!...

தமிழகத்தில் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்து அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.முதலமைச்சரானது முதலே விஜய் பல அதிரடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.போதைப் பொருள் கட்டுப்பாடு, பெண்களின் பாதுகாப்பு, டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவது என அதிரடி காட்டு வருகிறார்..

ஒருபக்கம் திமுக ஆட்சியில் அமல்படுத்தப்பட்ட பல திட்டங்கள் தவெக ஆட்சியில் தொடருமா என்கிற சந்தேகம் மக்களிடம் இருந்தது. திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இருவரும் திமுக திட்டங்களை அப்படியே தொடர வேண்டும் என கோரிக்கையும் வைத்திருந்தனர். இந்நிலையில்தான் புதுமைப்பெண், தவப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் 1000 ரூபாய் இன்று காலை அவர்களின் வங்கி கணக்கில் வர வைக்கப்பட்டது..

முந்தையை அரசுகளின் திட்டங்கள் தொடரும் என முதலமைச்சர் விஜய் நேற்று சட்டசபையில் கூறியிருந்த நிலையில் இன்று உதவி தொகை வரவ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதேபோல் அடுத்து மகளிர் தொகையும் வர வைக்கப்படுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு பெண்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழகத்தில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.